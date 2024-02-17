裝修示範｜340呎香港窩居變出海量收納空間卻不壓抑　全靠4大秘訣

説到香港的住宅，大家的第一反應就是：小！用寸土寸金來形容，也毫不誇張。也正是因為這樣極限的居住環境，激發了大家無限的收納創造力，在僅有的空間裏，1厘米都是不能放過的！



網友@Ella愛生活，在只有約340平方呎的空間中，佈置出了兩室一廳，不僅沒有雜亂感，還特別的温馨舒適。

統一牆壁櫃體顏色 利用櫃門簾子進行隱藏收納 點圖放大看看Ella的家：

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首先要跟着Ella學習的第一點，就是隱藏收納。房子雖小，但東西不少，可是在表面能看到的物品並不多，因為家裏大部分的儲物空間都利用櫃子進行了遮擋。櫃門，是隱藏收納最常見的選擇之一。

空間有限，所以大部分櫃子就採用了頂天立地的設計，讓空間被最大化利用。Ella家的鞋櫃、衣櫃、電視櫃，都是這樣的櫃體設計。

第二點，就是統一裝修風格。顏色多，雖然看起來更有活力。但是在小空間中，統一色調和設計，會讓整個家看起更清爽。走進Ella家，左手邊就是小玄關+鞋櫃。底部預留出一雙鞋的高度，最近常穿的鞋子就能收納在這裏。鞋櫃挨着的就是兒童房，上方是牀，下方是衣櫃+學習桌。雖然小，但是孩子有自己獨立的空間。書桌的位置開一扇窗，讓兒童房有自然光的引入。兒童房窗户的位置，就是一個小餐桌，一家人在這裏吃飯空間完全足夠了。

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Ella非常喜歡餐桌對面的多功能櫃，是全家最愛的地方。不僅開闢了小水吧，零食、飲品、咖啡，還有各種各樣的煲湯料都收納在這裏。

客廳也是簡單地設計，沒有使用茶几，就是沙發+電視+電視櫃的設計。電視櫃也是頂天立地的櫃子，儲物空間又增加了不少。後期，Ella又在沙發旁和餐桌中間增加了一張復古小桌，可以放水杯、遙控器這些雜物，擋板的位置可以放小朋友每天需要看的圖書和學習的字卡。

主卧就在電視櫃的背後，牀和衣櫃都是嚴絲合縫。衣櫃還延伸出一塊桌面，既能辦公，也能做梳妝枱，還能做牀頭櫃。

廚房是U型的開放空間，烤箱、洗碗機一樣不少。做飯的頻率不低，但是Ella喜歡一邊做飯一邊打掃，所以廚房很清爽，而且枱面沒有過多物品。

衞生間除了鏡櫃和水槽櫃，其他大部分物品都使用了壁面收納。衞生紙、毛巾、洗浴用品這些每天都要使用的物品統統上牆，拿取更加方便。

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雖然Ella的家很緊湊，但是一點也不讓人覺得壓抑和亂糟糟。總結看來，小家可以藉助這幾點，打造儲物空間多且清爽的家：

1. 儘量保持枱面無物

2. 統一牆壁、櫃體顏色與設計

3. 利用櫃門、簾子等進行隱藏收納

4. 利用頂天立地的櫃子增加儲物空間

其實，這個小家現在呈現出的模樣，也是Ella一點一滴摸索出來的，都是根據使用需求設計和不斷改變的。在小空間，減少物品的數量是其中一環，對空間的規劃和利用，以及合理收納更加重要。因為它不僅能將空間最大化的利用，還能便利我們的生活。

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