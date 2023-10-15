收納｜屋企亂七八糟點算好？6個必學整理小技巧　3:7法則超重要

你是不是也是一樣？每次才剛整理好家裡，沒幾天又亂七八糟，現代人生活忙碌，要抽出時間打理家務簡直是天方夜譚，若是不想在居家整潔上花太多心力，以下6個整理小技巧請牢牢記住。



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一、抽出時間逛逛家裡

很多人都有回家隨手扔東西的壞習慣，導致才買的東西不知放在哪裡，又或者是上次才見到的衣服，今天卻怎麼也找不到。不妨趁著在家的時間，把家裡的每個角落都翻翻吧！大概知道自己的東西都放在哪裡，而現在家裡的模樣，是你理想中的樣子嗎？

二、一個月一次斷捨離

家裡空間有限，東西無限堆積，當然會把家裡弄得好亂，建議一個月斷捨離一次，翻一翻有沒有兩年沒穿過的衣服、不再喜歡的玩偶，整理裝箱出來捐給需要的人，或是有機會做個二手拍也不錯。

三、將物品物歸原位

把每類物品都妥善安放，像是鞋子就收納在鞋櫃中，玄關就只放鑰匙、衛生紙等消耗類產品都放在收納櫃中，就不會讓家看起來凌亂不堪，記住用完就歸位。

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四、掌握3:7法則

樣品屋很美，是因為空間收納都有適度的留白，居家整理當然也掌握3:7的留白法則，把常用的物品放桌上，不常用的放在櫃子裡，眼不見為淨，當家裡有留白了，就會讓空間看起來更舒適。

五、家裡區隔出雜物間

家裡免不了要打掃，一些掃除用具、吸塵器等，放在角落總是有點礙眼，這時候不妨在家騰出一塊雜物間，不一定需要隔間，用拉簾來遮飾也OK！

六、養成收納微習慣減輕負擔

像是吃飽後立刻洗碗歸位，洗漱後順手將水漬擦乾淨，起床順手把被子抖一抖並摺好，這些小到不能再小的生活習慣，都能幫你減輕家務負擔。

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