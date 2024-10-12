蘑菇切「十字刀花」是為了什麼？網民估更快煮熟竟是錯　真相是？

撰文：聯合新聞網
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【蘑菇／香菇／十字刀花】是相當常見的食材，一名網民表示，為什麼餐廳的蘑菇，都要切成十字刀花？貼文一出後，引起廣大網民熱議。

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這名網民在PTT以「蘑菇切十字刀花的功用是什麼？」為題，好奇餐廳的蘑菇為什麼都要切成十字刀花？好奇是有什麼功用？還是只是因為比較好看？

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貼文一出後，不少網民都猜測「比較快熟」，紛紛表示：

「快熟，貢丸同理」、「快熟，跟香腸差不多意思」、「感覺菇柄還比較難熟」。

另外，也有部分網民開玩笑表示「用筷子夾的時候比較不會滑掉」、「因為以前吸血鬼愛吃，所以畫十字定住他」、「把蘑菇的筋切斷，避免煮的時候逃掉」。

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不過，也有內行網民說明，十字刀花只是為了好看，指出：

「問我就對了，為了好看而已，你要入味不是切開更入味嗎」、「好看啊，像小章魚香腸也是」、「好看，蘑菇很容易煮熟」、「比較可愛」、「只是外觀好看而已，跟快不快熟無關，蘑菇不需要切這樣也不會很難熟」。

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