孤寒女慳錢方式已達極限級！全屋得一個燈膽　更用洗碗機煮寬條麵

英國一名女子因為嫌電費太貴，整個家裏只裝了一顆燈泡。每當女子要移動到另一個空間，就要把燈泡拆下來帶着走，並表示靠著這個妙招，每個月可以省下40英鎊（約港幣400元）的電費。



據《太陽報》（The Sun）報道，史蒂芬妮（Stephanie Bennet）非常的節省，甚至省錢出名到能上電視接受採訪。史蒂芬妮的男友在訪談中表示，其實女友非常有錢，但就是不知道為甚麼超級節省和小氣。

史蒂芬妮的「慳」簡直已達極限級別！（按圖了解）

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男友表示，史蒂芬妮在醫生的辦公室工作，存了很多錢，但她就是捨不得花這些錢。為了省錢，史蒂芬妮大部分時候都活在黑暗之中，因為她家裏只裝了一顆燈泡，要移動到其他地方，就只能拔下燈泡另外安裝。

史蒂芬妮還要求男友洗澡只能花2分鐘，她在浴室裝寶寶監視器，只要男友洗澡洗得太久，她就會透過監視器提醒男友快一點。除此之外，由於去超市買水果要秤重，她會先偷偷把葡萄從莖上摘下來，或是當場把香蕉剝皮，一切都是為了能省點錢。

史蒂芬妮說，雖然有的時候朋友來他們家還得點蠟燭，讓男友很尷尬，但她一點也不在乎。她表示，能夠透過各種方法省錢讓她覺得心滿意足，她才不在乎別人是不是覺得她很小氣。

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