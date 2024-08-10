雞蛋冷知識｜水煮蛋蛋殼好難剝？網友教1招秒脫殼方便又實用

水煮蛋方便又具有營養價值，不過蛋殼有時候卻不好剝！台灣一名網友分享，自己煮完蛋後都有泡冷水，蛋殼還是很難剝，總是都坑坑疤疤，好奇有沒有輕鬆剝蛋殼的方法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在臉書社團「家常菜」表示，自己煮完水煮蛋後，有泡冷水並加鹽巴，不過蛋殼還是很難剝，常常都弄得坑坑疤疤，好奇有沒有什麼方法，能輕鬆剝蛋殼？

台灣一名網友分享，自己煮完蛋後都有泡冷水，蛋殼還是很難剝，總是都坑坑疤疤，好奇有沒有輕鬆剝蛋殼的方法？（Facebook@家常菜）

茶葉蛋超簡單剝殼法（按圖👇👇👇）

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貼文一出後，不少內行網友表示：

「蛋太新鮮就會很難剝，常溫放一天再煮，應該會比較好」、

「有時候蛋太新鮮也很難剝」、

「鮮度太足不好剝殼，買回來放幾天再煮」、

「蛋不能用太新鮮的，買回家放一兩天再煮」、

「蛋太新鮮了」。



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另外，也有不少網友分享剝殼秘訣，指出：

「泡冰水，泡到蛋摸起來沒有餘溫」、

「煮完後敲破蛋殼放冷水裡，涼了再剝」、

「蛋煮熟放冷水泡一下，水倒掉後拿著盆子用力搖一搖，讓蛋互相碰撞就很好剝」、

「煮好放冷，再放進冰箱幾個小時，拿出來後變超好剝」、

「試試在水裡面剝，也很好脫殼」、

「我前幾天才試過，一定要用冷水泡到涼了才好剝」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】