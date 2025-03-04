結婚淪賣女？網友直斥「沒出息不要臉的父母才收禮金」掀兩派激辯

依照傳統結婚喜慶習俗，男方會拿一筆「禮金」（聘金、彩禮）給女方父母，表達感謝之意。對此，一名台灣網友狠批「只有沒出息的父母，才會不要臉的收下聘金」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，近年有越來越多人質疑，要求高額聘金的行為，就像是在賣女兒，直言：

沒出息的父母，才會不要臉的收下聘金。

按華人傳統結婚喜慶習俗，男方會拿一筆「聘金」給女方父母。（xiaoyu-li/unsplash）

貼文一出後，不少網友認為男方本來就該依照習俗給聘金，紛紛表示：

「我有女兒之後才發現收聘金是對的，門當戶對很重要」

「我給女兒一棟樓當嫁妝，這樣不能收嗎？」

「沒出息的女婿才不要想白嫖我女兒」

「你是沒錢給聘金嗎」

「沒錢就不要結婚」



不過，也有一派網友認為這種傳統習俗該捨棄，指出：

「都什麼年代了，真的不要再賣女兒，也不用給嫁妝買女婿」

「現在年輕人還願意結婚就很好了，不要搞一堆有的沒的了」

「我跟先生直接去登記，聘金、嫁妝、宴客全沒有，雙方父母也都能接受」

「放著好看就好，不應該把錢收進口袋」



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