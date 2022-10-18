校花婚後被餵到166公斤　睡壞兩張床老公險窒息　減肥後近況曝光

安徽省一名女子過去是身材纖瘦的校花，怎料在遇到真愛之後，幸福肥到煞不住，體重由50公斤一路飆升至166公斤！而女子甚至完全不在意，還表示自己不管變成怎樣老公都會愛。直到身體健康出狀況、還差點害丈夫睡到窒息後才痛下決心減重，如今在醫生的幫助之下已成功減去60公斤，相當勵志。



據內媒報道，這名陳姓女子出生在農村家庭，自小生活清貧，爸媽都外出工作，是祖父母照顧她。陳女在校時因為有一副好歌喉、身材又纖細，追求者眾多，是當時的校花。

後來因為家裏窮到付不出她的學費，陳女只好輟學外出工作，在一間工廠認識了現在的老公胡男。

在交往期間，胡男經常帶陳女到處吃美食，導致她幸福肥到身材漸漸走樣。

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婚後更是變本加厲，因為胡男曾說過無論她變胖或變醜，他都一樣愛，讓陳女認為既然如此也就不用特別忌口，後果就是體重直線上升。

不過胡男不介意，但她的朋友卻開始指指點點，讓陳女自卑到不敢出門。在如此的惡性循環之下，陳女的體重更加失控，最終胖到166公斤。

儘管丈夫不在意她的體重，但陳女過重的身材仍是讓她的健康出問題。

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在生活也造成了一些困擾，不但睡壞了二張床，在某個晚上睡覺時，她還不小心把手壓在胡男的脖子上，差點讓他窒息。

在經過這些事之後，陳女終於下定決心減重，在醫生的協助之下，她花了二年慢慢運動和改變飲食習慣，終於讓體重降到一百公斤左右。

對於丈夫把她餵到暴肥這件事，陳女曾在電視節目上表示自己並不會埋怨他，因為她知道無論她變成什麼樣子，丈夫都會愛她如昔。

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