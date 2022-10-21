老婆結婚了新郎不是我！安徽婚禮女女配惹全村圍觀　真相出人意料

大陸安徽宿州市16日舉行了一場特殊婚禮，一名女子竟穿上西裝，代替哥哥拜堂迎娶新娘，最後在親友的祝福下，順利完成婚禮。



據《安徽之窗》報導，現場畫面可見，婚禮現場掛滿了喜慶的燈籠，新娘穿著一身白紗、手捧紅色捧花，但旁邊的「新郎」竟是穿著西裝的女生。

不少賓客拿出手機拍照、錄影，紀錄下這個特別的時刻（點擊放大瀏覽）：

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現場賓客透露，原來新郎在婚禮前夕，因為疫情被封控，無法到達現場，但已經來不及取消或改期，加上按照當地習俗，改期等於改嫁，於是家人想出讓妹妹「代兄成親」的主意，而新娘也是「通情達理」，最終婚禮順利完成，賓客們也紛紛表示祝福。

消息傳出後，網友湧入按讚，「妹妹人生新體驗」、「妹妹萬萬沒想到這輩子還能做新郎」、「新郎：今天我們結婚了，新郎不是我」、「挺機智的」。

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