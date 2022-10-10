帥過新郎！婚禮「超靚仔伴郎」爆紅　微博照片曝光迷倒萬千女網友

近日網路瘋傳一句：「別急著結婚，因為老公的兄弟有可能更帥！」話題起因於一場大陸婚禮，現場照片曝光後，比起新郎新娘，一旁戴著黑框眼鏡的伴郎顏值更受矚目，而另一張勾起嘴角壞笑的照片，更是讓廣大女網友暈船，掀起超高討論度，如今該名伴郎的真實身分也跟著曝光。



日前大陸一組婚禮現場照在網上瘋傳，從畫面中可見，新娘挽著高壯新郎的手，而一旁的伴郎手插口袋，帶著邪魅壞笑，再加上一副斯文黑框眼鏡，宛如韓團的高顏值立刻引來關注，更像是從漫畫中走出來的「漫撕男」，讓大批女網友集體暈船，被迷得神魂顛倒。

點擊放大看看該高顏值兄弟的照片：

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照片引發高關注後，該伴郎的身分也被起底，原來他是一名叫「鄒男小叔叔」的抖音網紅，擁有82.3萬粉絲追蹤，今年33歲的他，似乎對自己的帥臉也很有自信，社群上一系列的女友視角，觀看數相當可觀，在婚禮照曝光後，人氣更是水漲船高。

「鄒男小叔叔」在一夕爆紅後，同時也引來許多酸言酸語，由於抖音上都是拍攝自己的帥樣，因而被諷刺是靠修圖變臉，對此他本人也回應，在不同燈光角度下，拍出來的樣子本來就有些微不同，希望大家互相尊重，在網路上善良一點，同時也很感謝大家對他的厚愛。

而被問到「喜歡的類型」，他也毫不避諱表示，「喜歡骨子裡透著騷勁的那種女孩」，再度掀起一陣討論。

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