將軍澳酒樓食飯埋單$2232！「拆數加一」收$198　網民撐無計錯？

香港不少餐廳都設有附加收費，近日就有將軍澳街坊在網上發帖，表示對酒樓帳單上的收費項目感到難以理解。樓主上傳收據，指當晚與家人一行8人在將軍澳某酒樓食晚飯，連同茶芥、加一等收費總計2,232元，不過收據出現的「廚部拆數（加一）」80元及「長腳蟹拆數（加一）」118元項目，這兩項收費196元還要另加一，有關項目令他感到不解。



有網民細看帳單，隨即「突破盲點」，認為「拆數（加一）」實為「晚餐孖寶」2個餸菜的收費，因該2項顯示為0元，故在帳單上另行補上，故相信沒有計錯。另有人就認為外出用餐付款前一定要檢查收據項目，「香港食店就係咁，硬係搞埋啲乜加一乜服務費嚟搞搞震」、「今時今日去酒樓畀錢一定要睇單，不要嫌麻煩」。



有將軍澳街坊在網上發帖，表示對酒樓帳單上的收費項目「拆數（加一）」感到不解。（「將軍澳主場」FB圖片）

樓主：第一次見拆數（加一）

該名網民在Facebook將軍澳街坊群組發帖，表達對將軍澳某酒樓收費的不解，並上傳收據指「本人孤陋寡聞，可能少外出吃飯，第一次見廚部拆數（加一）、長腳蟹拆數（加一），之後再要10%加一」，又指「所有菜式都是在餐牌叫，沒有自來料，家人畀完錢我回家才看見帳單」。

從他上傳的收據顯示，他與家人於周三（9日）晚上到該酒樓用膳，點了葷素菜式共11道，當中最貴的2項分別是564元的3斤重長腳蟹及398元的斤半重龍蝦伊麵，另收飯錢、112元8位茶芥費用及202.9元加一服務費等，總計2,232元。不過收據最下方的「廚部拆數（加一）」80元及「長腳蟹拆數（加一）」118元就令他相當費解。

網民猜是「這收費」

網民細看樓主的帳單，留意到他所點的「晚飯優惠孖寶」，包括長腳蟹肉粉絲煲及菜心炒牛肉收費為0元，故推斷下方項目之「拆數（加一）」為孖寶收費，「晚飯孖寶無收錢，應該係$198分返開收」、「只係寫得唔清楚啫，孖寶$198 拆返開入賬」。而樓主其後亦更新帖文表示「感謝各位解答疑問，應該真的是孖寶的價錢，只是他名詞比較奇怪，再次感謝各位」。

不過，有部份網民表示覺得該酒樓收費較高，「茶水嗰part（部份）好似幾貴」、「另外廚房拆數，長腳蟹又要拆數？最後仲要總數加10%，即係拆數再加10%，我只能講：舔到盡」，更有人笑嘲「清潔部都未拆數加一，仲有幾個部排緊隊拆數加一」。

有網民建議外出用餐付款前一定要檢查收據項目。（GettyImages）

網民提醒外出用餐一定要檢查收據

另外有網民就表示「香港食店就係咁，硬係搞埋啲乜加一乜服務費嚟搞搞震」、「拆數就間間都會有，茶餐廳都會有」，並建議付款前一定要檢查收據項目，「今時今日去酒樓畀錢一定要睇單，不要嫌麻煩，我試過多次，飲早茶話我叫咗一打生蠔」、「多謝分享單據，下次任何結賬都要睇清楚問清楚，張單到現在我都不明不白怎樣算出來」、「唔明就即場問經理叫解釋」。

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