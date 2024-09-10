$1500長腳蟹熱食慘變凍蟹！港女狂數酒樓6宗罪　網民提1點極可疑

中秋臨近，不少人會提早慶祝，團圓吃飯樂也融融！有港女早前相約家人到荃灣1間酒樓做節，其丈夫更揀選了1隻5斤半重的活長腳蟹，因家人尚未到齊，故叮囑部長不要立即蒸蟹。可是20分鐘後，長腳蟹竟已蒸好上桌，待8分鐘後人齊時，長腳蟹已慘變凍蟹，令樓主已十分氣憤，於是在網上發文公審該酒樓，更大數其他「不可思議事件」，如茶杯超污糟、端上裂開的啤酒玻璃杯、酥炸桶蠔變薑蔥桶蠔等6宗令顧客不快的事件。



帖文引來網民議論紛紛，有人認為該長腳蟹可能不是選擇所選的，「5斤幾20分鐘一定唔得，俾人換咗了」、「終於見識到咩叫做『整定』」、「之前咪話換蟹囉，你仲去送4（死）嘅？」。有人則認為酒樓的服務差是因「好多員工都係炒散，呢個係重點」，不過有網民質疑樓主作文，「咁㷫～點解相都唔影一張？」。



樓主表示在酒樓吃做節飯，卻遇上連環不快事件。（Facebook圖片）

選蟹後要求部長「唔好蒸住」

有港女早前在網上Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發文上載發票相片，指與丈夫約了合共7名家人到荃灣1間酒樓做節，丈夫在魚缸先揀了5斤半、價值$1,584的長腳蟹，由於家人未到齊，丈夫特別要求部長「唔好蒸住」。

可是，6項不可思議的事情開始發生，首先是樓主坐低20分鐘後突然見到整隻蟹蒸好上桌，當時還有4名家人未到，其次是她舉手想找部長，「（部長）便進入隱形mode，個個都我哋唔到（個個當我哋無到）」，後來有侍應完一句就沒有下文。

樓主要求部長齊人先蒸蟹，卻未獲理會，一家人慘食凍蟹。（示意圖／網上圖片）

樓主：食蟹身時已經成隻蟹凍晒

後來當家人到齊時，蟹已放了8分鐘，由於位置近風口，「食蟹腳嘅時候就已經凍咗一半，到食蟹身時已經成隻蟹凍晒」。可是食蟹的35分鐘期間，其他餸菜卻一款也未上桌，而當中有2款只是燒味，樓主指此時突然有侍應走來問其他餸菜是否可上桌，「唔識火滾嘅我開到大火咁滯，犀利」。

樓主繼而大數其他不可思議事件，包括8隻茶杯有一半都超污糟、其中1隻啤酒玻璃杯完全裂開也照放上桌、叫酥炸桶蠔結果成了薑蔥桶蠔，而且給錯不同品牌的啤酒，「我都懶得再反映，因為唔知叫佢再整又要等幾耐」。

總括而言，整頓飯吃了3千多元，當中提早上蟹事件令樓主最嬲，「我都係第一次咁有心機出po，賀下自己經歷咗咁多不可思議既事都要啦」。

樓主發文大數酒樓６宗罪，但有網民認為「唔抵幫」。（《愛回家》劇照）

網民質疑蟹被掉包

樓主控訴酒樓的6宗罪，包括提早上蟹、部長不理服務差、上菜慢、茶杯骯髒、啤酒杯裂開，上錯菜式及啤酒等，其帖文引來不少網民熱議，不少人質疑樓主的蟹已被掉包「5斤幾20分鐘一定唔得，俾人換咗了」、「終於見識到咩叫做『整定』」，「好明顯換咗隻死蟹啦」。

有網民則認為樓主也不抵幫，指該酒樓已有前科「之前咪話換蟹囉，你仲去送4（死）嘅？」，有人諷刺「潮州凍蟹貴過長腳蟹好多啊！唔加妳錢咪益妳啦！」、「都未去到七不思議…」。亦有網民認為酒樓的服務變差有原因，「其實好多員工都係炒散，呢個係重點」、「其實未起得就咪簡蟹啦，酒樓廚房及樓面多炒散，就算你同樓面講，廚房佬理鬼你咩，我返一日工咋」。

不過有人質疑樓主作文「咁㷫～點解相都唔影一張」、「你咁都仲肯埋單直情係不思議7」、「臨尾加多句，唔怪得咁多人上深圳食嘢就最Perfect」。