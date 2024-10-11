食薯條嘈到分手？男友快餐店用餐「一順手行為」 激親女友險分手
撰文：聯合新聞網
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感情之間的相處，比起碰到大風大浪，有時更可能會因為一些生活上的小地方，讓兩人的意見產生分歧，甚至最後走到破裂的地步。
情侶到快餐店吃薯條，男友「一行為」險要分手，引日本網友熱議（點圖放大看原文全文）：
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根據日本媒體「讀賣新聞」報導，一位26歲的上班族女性，曾跟一位29歲，有離過婚的男性交往。兩人有次到快餐店用餐，結果在領到餐點，回座位坐下時，男方就擅自將兩人的薯條，通通都倒在托盤上，讓女方十分訝異。
男方認為在快餐店的薯條，就應該像這樣大家一起分，他每次吃快餐都是如此。但女方覺得男方自己想分就罷了，何必強求別人也要一起。而且像這樣倒出來，薯條很快就會冷掉了，再說從一開始就不該動別人的食物。兩人因此爭論不休。
女方雖然不滿意男方行為，但也猜想自己確實可能太小氣了，於是在網路留言板詢問這個問題。她自己也強調，除非是居酒屋或中華料理這種預設料理讓大家來分的店，其他餐廳她都是希望自己能獨享餐點，而且薯條本來就是她愛吃的東西。雖然沒有到直接當面分手的地步，不過確實對男方感到厭惡。
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這則問題吸引了超過450則留言回覆，多數網友偏向同意女方，認為男方確實不該擅自亂動別人的食物，要分薯條的話分自己的就好，而且也容易變冷、變難吃，還有衛生問題等等。
後續女方報告，雖然和男方持續討論薯條問題，但雙方遲遲沒有共識，一場感情很可能就因為吃薯條的糾紛，就此煙消雲散。
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