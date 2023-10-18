台女列自己7大優點徵男友冇下文　網民睇完15個擇偶條件勸出家

一名台灣女網友在網路《Dcard》PO文求解，指自己有160厘米、BMI20以下、C罩杯、貼心愛撒嬌，可陪男友打電動或手遊，不怕蟲、愛打掃，能幫打蟑螂或蜘蛛等7項優點，但想開出15個條件徵男友卻無下文，想問是自己挑對象太嚴苛，還是現在男生太失敗？引發4千多名網友熱議，有人說「妳是不是小說看太多」、「妳還是快出家吧！」。



【圖輯】點圖放大看台女列出的「15個擇偶條件」👇👇👇

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這名女網友在貼文中指，「為了在跨年前脫單，最近很認真滑交友軟體，從Tinder、omi、cross、探探全都下載了，但每次聊到理想對象的條件時，都被說『我身邊沒有任何一個男生有全部達到標準欸』」、「但我真的覺得我開的條件都很基本，覺得太不可思議了，乾脆來問問大家意見」。

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女網友開出的15個徵男友條件如下：

1、身高180以上。女網友指自己身高160，想找個高20厘米以上的最萌身高差，才能享受小鳥依人的感覺。

2、不要胖。女網友指受夠交友軟體上一堆男生硬說自己身材偏壯，但明明就是胖，胖子給我退散。

3、年薪120萬（台幣）以上。女網友指自己年薪就快100萬（台幣）了，這個要求不過分。

4、有房產，至少3房1廳2衛。女網友指，如果結婚她可一起負擔房貸，絕對不要跟老爺奶奶住在一起，不想每天下班回家就看到奶奶坐在客廳。

5、有車。女網友指不用名車，但不要二手車。

6、對事業要有上進心。女網友指要規畫一下未來5-10年的升遷或目標薪資。

7、不抽煙、不吃檳榔，可以小酌。女網友指電子煙也不行。

8、遠離黃、賭、毒，麻將只能過年或偶爾聚會時打一下。

9、不用長得特別帥，但至少長相不猥瑣，不要禿頭。

10、對感情專一，個性成熟獨立、不要媽寶男。女網友指最好也不要有姊妹

11、不要有腳臭、狐臭、口臭，指甲不要有污垢，要每天刷牙洗澡。

12、至少會一種樂器，直笛不算。

13、不要穿卡其褲，襯衫不要皺巴巴的。

14、結婚後要有掃地機器人、洗碗機、烘衣機、Dyson吸塵器跟空氣清淨機。

15、要會煮飯，女網友指因為自己不會，但她可以負責收拾跟清洗。



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女網友PO文一出，引發4千多名網友留言，有網友說，「妳只是想找一個有錢又規矩的男人專心養妳」、「這種男生看不上妳，結案」、「C奶也不是很大，妳的加分是在為自己扣分」、「妳還是出家吧」、「重點是有這種人，那也要對方喜歡你....」、「老實說看不出你有什麼條件，可以要求這麼多」。

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