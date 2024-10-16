深水埗人氣車仔麵驚現蜈蚣BB！港男拍片公審　網民鬧爆籲：報食環

食肆除了食物品質，衛生情況亦相當重要。有港男在網上發布影片，大呻早前光顧深水埗1間出名車仔麵店，竟在碗上發現有東西在蠕動，細看之下疑似是1條蜈蚣BB，非常活潑地在葱花與食物之間爬上爬落，情況令人毛管戙。港男用手機拍下影片做記錄，並在網上發布公審，更自嘲「有幸食到蛋白質特別版」。



嚇人影片隨即被瘋傳，引來不少網民議論紛紛，有人笑言「免費加餸」、「Protein（蛋白質）蓋地車仔麵」，又指相信蜈蚣BB是躲於葱花裏，灑到麵裏仍可存活，「如果係我夾走佢照食」，有人則表示會通知食肆「換過一碗」；但不少人指事件很離譜，建議「報食環」。



樓主拍下生猛蜈蚣BB在車仔麵的餸菜中爬來爬去的情況。（影片截圖）

食車仔麵驚見有異物蠕動

有港男早前在Threads上發布影片，大呻在深水埗光顧十分出名的車仔麵店，從影片可見，碗內有牛肚、牛筋、餐肉、芝士腸等多款餸，惟在餸上的蔥花之間發現有東西在蠕動，細看之下竟是1條疑似蜈蚣BB，還非常活潑地在牛肚之間爬上爬落，由於與牛肚的顏色十分相近，若不是樓主夠眼利，恐怕可能把蜈蚣BB吃下肚，單是想像已令人毛管戙。

港男見狀用手機拍片做記錄，更自嘲「有幸食到蛋白質特別版」，他當時立即向店員反映，而店員亦十分手快地換了另1碗給他。樓主指第1次遇到這情況，於是向網民詢問應如何處理。

網民：免費加餸

這段嚇人影片隨即被瘋傳，引來不少網民議論紛紛，有人笑言「免費加餸」、「Protein（蛋白質）蓋地車仔麵」、「嘩，sashimi（刺身）要加幾錢先有？」。

有網民指過去曾有該車仔麵店的通菜上發現大蜈蚣，指樓主今次算好彩，更發相證明「上次係咁大條」、「我視力差…頭嗰幾秒真係唔會發現，我應該照食落肚」。

有網民指曾吃通菜時吃出大蜈蚣，故樓主今次算好彩，更發相證明「上次係咁大條」。（網上圖片）

有網民早前在銅鑼灣1間車仔麵的外賣，發現半條蜈蚣屍體。（網上圖片）

網民斥離譜 建議「報食環」

不過，有人認為樓主大驚小怪，「我會就咁夾走佢、繼續食」，「啱嘅！留港消費就預咗！」，亦有人質疑店員收走涉事車仔麵，但未必會換新一碗給樓主，「佢都係夾走咗再俾返同一碗你咋」，不過樓主回應「雖然望住佢倒落垃圾桶」，但他仍感到擔心。亦有網民認為食店離譜「本區人唔會食」，並建議樓主「報食環」。