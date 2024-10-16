西雅圖美女工程師寧棄高薪也要移居台灣 稱現在沒錢卻最快樂
撰文：中天新聞網
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對搬去台灣定居不後悔，表示「現在是我最快餓的時刻」！
一位外型亮眼，在西雅圖當軟體工程師的美國女子Emma，年薪換算高達77萬港元，但卻願意赴台定居當個零存款的窮學生。
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據《不要鬧工作室》近日將訪問她的全程影片放上YouTube，Emma的心路歷程也一一曝光。
她表示在故鄉事業的起點，是大四的時候自學編碼，結果還沒畢業就應徵上了軟體工程師的正職工作，還主導跟華盛頓大學醫學部合作的「機器自學企劃」：
我每次花8小時獨自在房間工作，不吃東西，只喝咖啡，很快就倦怠了，所以一滿23歲就覺得不行。
而會想搬去台灣定居的「契機」是後來「請假1個月去韓國刺青，在離開韓國前3個禮拜，我跟公司說我不會回去了，然後開始在亞洲旅遊半年」、「1個月賺將近8000美元（約6.2萬港元），聽起來是每個22歲年輕人的夢想，但萬一你太憂鬱又累爆，根本無法出門花這筆錢，那這錢的意義是什麼」。
對我來講，有錢不等於快樂，我運氣很好，在這份工作存了一筆錢，決定把它運用在旅行和累積經驗。
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Emma去年10月第一次赴台，被很多台灣人說服「再回來」，在亞洲旅遊的那半年「又來台灣2次，還被這裡的好朋友說服永遠住在台灣」。
她表示最愛的台灣食物是麻辣鍋，而為了搬來台灣定居，已經花光積蓄，「我一個禮拜吃3、4次火鍋，存款差不多見底了」。
但沒錢對她來說並不是重點，因為金錢來來去去「但這些經驗會跟著我一輩子」，她樂觀地說：
現在是我最快樂的時候，因為這是我要的生活。
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