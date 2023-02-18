波蘭美女移居台灣痛苦到「每天以淚洗面」　家人知原因心痛勸回家

來自波蘭的美女Zosia，透露自己的目標是成為律師，也認為學習中文會對未來職涯有幫助，再加上當時的男朋友是台灣人，因此決定要去台灣學中文。



不過，Zosia去台灣前就和男朋友分手，一個人到陌生的地方生活，讓她每天都以淚洗面，家人也勸她乾脆回波蘭好了。

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《不要鬧工作室》16日於YouTube上傳影片，來自波蘭的Zosia接受訪問時提到，自己的目標是成為在全球市場工作的律師，因此在大學裡面修習法律相關課程，也認為如果會說中文，未來也許會有更多就業機會。此外，大學裡面的部分教授和學生都來自台灣，而且對她很友善，再加上當時和一名台灣男生交往，所以讓她去台灣的意圖更加明確了。

不過，Zosia透露在去台灣之前就和男朋友分手了，而且申請三次獎學金都失敗，但自己依舊很希望可以到台灣看看，所以父母決定金援她。Zosia表示祖父母過去從來沒有支持父母的夢想，但爸媽反而非常鼓勵她，寧願女兒把目標拉高，也不要把目標降低而輕易達標。於是，Zosia順利去台灣學習中文，也因為朋友們都推薦台中，所以自己就選擇到台中唸書。

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Zosia坦言剛到台灣時很辛苦，因為這是她第一次離開家人和熟悉的環境，不僅在台灣沒有朋友，也不知道哪裡可以去、哪裡有東西可以吃，所以每天都以淚洗面。家人發現後，便心痛地勸Zosia回波蘭，但她知道不能這麼輕易地放棄目標，最後也漸漸習慣了在台灣的生活。

現在來台中生活六個月了，Zosia很喜歡台灣的人和天氣，也在這裡看到各種機會，「我終於不再是個愛哭鬼了，我想我爸媽現在對我選台灣也放心多了」。

影片曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有支持自己的父母真的很加分，妳一定可以實現夢想」、「願意跨出舒適圈的妳，已經贏過許許多多的人」、「不用太擔心，台灣人很好相處的」、「為自己的未來不要輕易放棄，也祝褔妳在台灣生活能順利快樂」、「勇敢追求夢想的人都令人敬佩」、「一切都會越來越好的」。

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