Uniqlo一個系列大特價都冇人買！三年前曾掀搶購潮 網民分析原因
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日系品牌「Uniqlo」因為平價、也常推出新品，有著眾多粉絲。但最近有台灣網民發現，3、4年前造成瘋搶的「1系列」現在特價打折，架上卻還是滿滿的，引起熱議。
一名台灣網民在社群平台「threads」上發文指出，Uniqlo和KAWS聯名的系列，3、4年前一件難搶，結果現在特價一件390（台幣、下同）都還銷不掉，架上還剩下滿滿的商品。據了解，該系列是8月底開賣，原價為590元。
【相關圖輯】日本旅遊中伏｜東京UNIQLO買衫「被多收錢」 其他網友：我也試過（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+20
不少人也紛紛點出原因，有一派人認為是太容易撞衫：
「可能上一次的狂撞衫，這次不敢買了」
「第一次聯名的時候台灣搶翻了，外國卻現貨充足」
「現在撞衫率太高了這系列」
「滿街都是」
「路上太多人穿了」。
【相關圖輯】台UNIQLO購物「獲店員贈送限量版神物」網民超羨慕 還有5種顏色（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
也有人認為是價位問題：
「日幣990加退稅，一件不用200啦，買什麼買」
「290的時候你就知道了啊哈哈哈，直接掃空」
「可以等290或190再下手」
「去年還買原價的我，今天等特價」。
討厭汗水黏附衣物？UNIQLO 5款多汗救星推薦 穿出夏日清涼舒適台UNIQLO用完試身室 店員「突喊這5字」 女網友：無法接受！台女買UNIQLO一動作即慳一百蚊港幣「真相大白」網民揭原來係誤會穿UNIQLO與愛參加舊同學會 銀行職員眼中「真正有錢人共通特徵」Uniqlo x JW Anderson必買Top 7：泡泡紗裙、短袖針織衫、托特包UNIQLO x Ines De La Fressange聯名最終章？把握最後收藏機會！
延伸閱讀：
你可以？保全日值12hr「禁做3件事」 網見月薪傻了：比坐牢還慘
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】