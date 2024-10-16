Uniqlo一個系列大特價都冇人買！三年前曾掀搶購潮　網民分析原因

日系品牌「Uniqlo」因為平價、也常推出新品，有著眾多粉絲。但最近有台灣網民發現，3、4年前造成瘋搶的「1系列」現在特價打折，架上卻還是滿滿的，引起熱議。



一名台灣網民在社群平台「threads」上發文指出，Uniqlo和KAWS聯名的系列，3、4年前一件難搶，結果現在特價一件390（台幣、下同）都還銷不掉，架上還剩下滿滿的商品。據了解，該系列是8月底開賣，原價為590元。

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不少人也紛紛點出原因，有一派人認為是太容易撞衫：

「可能上一次的狂撞衫，這次不敢買了」

「第一次聯名的時候台灣搶翻了，外國卻現貨充足」

「現在撞衫率太高了這系列」

「滿街都是」

「路上太多人穿了」。



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也有人認為是價位問題：

「日幣990加退稅，一件不用200啦，買什麼買」

「290的時候你就知道了啊哈哈哈，直接掃空」

「可以等290或190再下手」

「去年還買原價的我，今天等特價」。



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