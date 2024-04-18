UNIQLO x Ines De La Fressange聯名最終章？把握最後收藏機會！

去年，UNIQLO 宣布與前 Givenchy 和 Chloé 的設計師 Clare Waight Keller，合作推出 UNIQLO：C 聯名系列後，引起外界的關注與搶購。不過，一直以來，UNIQLO 還有更受歡迎的聯名系列，與法國品牌 Ines De La Fressange Paris 攜手長達十年，如今聯名即將進入尾聲，最後一次的聯名單品，值得你收藏。



Ines De La Fressange Paris 是什麼？

被法國人票選為「最時髦的巴黎女人」，法國超模 Ines De La Fressange（伊內絲·德·拉·法桑琪），是許多時尚精品的靈感繆思與合作對象。她創立的時尚品牌 Ines De La Fressange Paris，致力於將「法式風格」推向世界。自 2014 年起，與 UNIQLO 攜手打造兼具平價與質感的服飾，深受全球消費者的喜愛。

UNIQLO x Ines De La Fressange全新春夏聯名系列（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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結束與 UNIQLO 合作

近日，UNIQLO 與 Ines De La Fressange Paris 推出 2024 春夏聯名系列，這也是彼此在合作長達近十年後的最後一次聯名。延續法國品牌的優雅與極簡風格，將適合春夏季的棉、亞麻、輕量工裝及丹寧等元素，搭配淺藍、靛藍、淺紫，以及銀灰等，多種亮眼的清爽色彩，為現代人打造多款百搭實用的必備單品。

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全新春夏聯名系列

這次全新系列一共推出 17 款聯名作品，種類包括：外套、針織衫、印花襯衫、抓皺裙、長褲、洋裝、腰帶以及托特包等。細看單品，像是米白色的「圓領針織衫」，實穿性相當高，搭配裙子或是長褲，就能輕鬆打造一抹「法式」優雅；或是一件簡單的素面「3D 織法羅紋洋裝」，舉手投足間洋溢著自由不羈。

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只在限定門市販售

全新 UNIQLO 與 Ines De La Fressange Paris 2024 春夏系列，已於 4 月 4 日正式開賣，實體門市只在 UNIQLO 利舞臺及海港城店販售。另外，UNIQLO 網路商店也可以買到全部系列商品。更多聯名系列商品資訊，請上官網查看。

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