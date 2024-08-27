討厭汗水黏附衣物？UNIQLO 5款多汗救星推薦　穿出夏日清涼舒適

每到夏天，才剛出門不久就已經滿頭大汗，尤其是那些材質厚重、不透氣的款式，上身真的又黏又不舒服。



以下為大家推薦5款「爆汗人必買UNIQLO單品」，夏天常常流汗的朋友快看過來！

UNIQLO的5大熱賣爆汗救星單品，從此與夏日悶熱說再見！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

UNIQLO多汗救星5款單品推薦（Uniqlo官網；01製圖）

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1. 無鋼線胸圍

AIRism材質製成UNIQLO「無鋼線胸圍」，觸感柔滑、涼爽親膚、彈性佳，同時一體成型的設計，上身舒適度非常高，胸墊也屬於薄款，夏天穿完全不悶熱，而且肩帶長度為可調節式，完全不用擔心貼合度或者移位問題，包覆感相當優秀，官網售價$149，貨號為469665。

2. 無縫短身吊帶背心（附胸墊）

相比一般款的BRATOP，羅紋設計更適合直接單獨外穿，不過白色款胸墊稍微明顯，若單穿的朋友可選擇其他顏色，而另一面則為平整的雙層結構，接觸到肌膚相對舒適性更佳，童養也可利用肩帶後方調整扣調節尺寸，官網售價$149，貨號為464430。

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3. AIRism棉質短身背心（附胸墊）

最多網友推薦的一款UNIQLO「棉質短身背心」，被列入必買榜單第一位，首先它的彈性超級好，上身兼具舒適度與顯瘦效果，AIRism材質又非常涼爽，貼身卻不悶熱，超級適合大熱天穿，官網售價$149，貨號為464437。

4. AIRism無縫內褲

再來是各種淺色、貼身下裝必備的UNIQLO「無縫內褲」，不管是白褲、白裙，或者像是貼身的瑜珈褲、leggings等，UNIQLO無痕內褲絕對是最佳的選擇，而且超薄材質夏天穿在裏面超友好，買過的朋友絕對都會再次回購，該款有高腰和低腰兩款，售價同樣是$59。

5. 超彈性AIRism短版T恤

被譽為「爆汗人救贖」的UNIQLO AIRism短版T恤，該件屬於薄款材質，上身涼爽但又不會透，可以直接單穿，同時也可疊穿搭配，短版設計非常適合夏天穿，顯瘦效果也是一絕，S號貼身，想要寬鬆的可以選擇大一號尺寸，貨號為465762。

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