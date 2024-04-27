Uniqlo x JW Anderson必買Top 7：泡泡紗裙、短袖針織衫、托特包

日本快時尚龍頭Uniqlo每一季度與不同設計師、品牌聯名，一直都是銷售數字的保證，近期品牌再度與JW Anderson攜手共創聯名系列，已於4/19上架開賣。



小編整理出7大必買推薦，黃色針織衫、托特大包必須收藏！

Uniqlo x JW Anderson春夏聯名Top 7（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01. 短袖圓領針織衫

Uniqlo跟JW Anderson連續七年都熱賣不斷不是沒有原因！總是能在簡單的日常服裝中找到不一樣的，像是上圖這款用明亮顯眼的黃色，加上白色的滾邊，用簡單的設計元素打造穿搭細節。

02. 棉質透膚寬鬆襯衫

白色襯衫每個女人衣櫃都有好幾件，但若是生性浪漫的女人可以考慮這款，有著許多抓皺的細節，領口V字以及綁帶的設計，若是搭配上一條修身的牛仔褲和靴款，更顯得整個人氣質滿分！

03. 麻質混纺附腰帶裙

亞麻材質簡直是打造夏日度假感的「聖品」，這一件中長的寬襬裙，以亞麻混紡，設計上的藍白條紋線條，經典而不過時的設計，只有好好保存就能夠穿個好多年！

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04. 棉質泡泡紗附腰帶裙

到了春夏季節，怕熱的女孩們都在找尋「洋裝」，尤其近期就已經氣溫來到近三十度，無袖的款式便詢問度飆升，加上這一款透氣、涼快的泡泡紗材質，一抹沉靜的寶藍色在高溫中讓視覺「降溫」！

05. 男女通用袋

過去一兩季聯名推出的托特包、半月包都贏來強而有力的銷售量，這次品牌與JW Anderson聯名，推出的托特大包相當有「秒殺」面相，而小編私心最推薦藍色款，開賣時要搶要快！

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06. Polo 領針織衫

近期Zendaya因電影《挑戰者》示範一系列的網球運動時尚，都讓相關風格的服裝引發熱烈迴響，而上圖這一款正有著相同的韻味，V領設計搭配上領口的橫槓，低調中有著細節！

07. 男女通用襪子

Uniqlo純色的襪子是許多時髦男女每一季度補貨的重點，而若是喜歡在穿搭中有亮點巧思的人，請將目光投向JWA聯名的襪子，細節處刺繡上品牌的縮寫字樣，加上超級卡哇伊的印花，搭配白鞋、樂福鞋都時髦！

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