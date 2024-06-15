台UNIQLO用完試身室　店員「突喊這5字」　女網友：無法接受！

日系服飾品牌「UNIQLO」販售的商品設計簡約、質感好，深受台人喜愛。



一名女網友日前到台灣UNIQLO門市試穿衣服，從試身室走出來後，店員一句「試穿辛苦了」讓她瞬間覺得無法接受，直呼「有需要這麼卑微嗎」，引發熱議。

原PO直言無法接受這台詞（Threads截圖）

原PO在Threads納悶發問，為什麼在UNIQLO試穿完衣服，店員要說「試穿辛苦了」，是教育訓練一定要這樣嗎？

原PO直言店員這樣的行為有點卑微，讓她「無法接受這個台詞」。

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不少內行網友指這是沿自日本的做法：

貼文引起熱議，不少人表示這是沿自日本的做法。（Threads截圖）

貼文引起熱議，不少人表示這是沿自日本的做法。（Threads截圖）

貼文引起熱議，不少人表示這是沿自日本的做法。（Threads截圖）

貼文一出，有網友有感而發留言：

真心建議台灣或其他地區的服務台詞要換一下，因為不可能有店員會真心覺得客人試穿辛苦，也不可能有客人覺得自己試穿很辛苦吧？

試穿辛苦了感覺很諷刺耶！我是多胖，會有多辛苦？

哇我作為客人，聽到這句會傷心，會發自內心地希望店員不用講這句話，聽了很心疼！

我每次都想說試穿很好玩不辛苦，員工你們才辛苦，但認真跟他們說『不會』好像滿奇怪的，因為對他們來說這句話就是一個台詞，不是真的有什麼意思，所以最後都是用一句『謝謝』來回覆。



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有內行人表示：

公司規定的，日商超多莫名其妙的規定，之前聽主管說日本的UNIQLO下班的時候還會跟假人說辛苦了！

正常哦！以前面試通過還要咬筷子集訓，不曉得現在還有沒有。

日商啊，服務才是最大的價值。

上班就是演戲。

我爸是牙醫，幫病人看完牙也會說辛苦了。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】