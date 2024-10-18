忘記鎖門下秒慘遭三隻獅子即場分屍 女工「肉體餵飼」命喪動物園
撰文：TVBS新聞網
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克里米亞（Crimea）有座動物園傳出恐怖命案，1名資深的女性員工在打掃時忘記鎖上內門，接著就被籠內的3隻獅子瘋狂攻擊、撕咬，有人注意到異狀時早已來不及，根據動物園老闆的說法，這名女子被咬成碎片、屍體慘不忍睹。
《新聞周刊》報導，這起事件16日發生在克里米亞半島上的「Taigan Safari Park」動物園，據俄羅斯調查委員會的說法，這名女工作人員當時來到有3隻獅子棲息的區域進行清潔，不過她忘記鎖上自己與獅子之間的內門，悲劇也隨之發生。
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根據動物園老闆祖布科夫（Oleg Zubkov）的說法，這位名叫佩列瓦洛娃（Leokadia Perevalova）的女工作人員在動物園任職長達17年、相當資深，她被獅子攻擊當下四周沒有其他工作人員，最終佩列瓦洛娃慘死現場，祖布科夫悲痛地表示：
「不幸的是，當我們發現屍體時根本什麼都做不了，她被撕成碎片。」
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目前相關單位已對潛在的動物園疏失展開刑事調查，但尚未確定工作人員或動物園是否有任何過失。
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