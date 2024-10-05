美網民森林遇到傳說生物大腳怪　舉機拍攝被發現遭「怒睥」

世界之大，無奇不有，還有許多領域是我們尚未發現的，其中備受討論的就有「尼斯湖水怪」、「雪人」、「海妖」、「吸血鬼」、「狼人」等傳說生物，甚至還將其翻拍電影，滿足人們的好奇心。不過日前卻有網友偶然在奧克拉荷馬州的森林中散步時，竟然遇到神秘的「大腳怪」，趕緊拿出器材拍攝，影片雖然僅短短10秒，但卻相當清晰，吸引將近700萬觀看。



根據英國《地鐵報》（Metro）報道，有名TikTok用戶（@e_man580）聲稱自己遇見了「大腳怪」，從影片中可以發現，這隻不明生物相當巨大，身上布滿棕色的毛髮，倚靠著樹木，悠哉的握著樹枝把玩。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

但隨後當他把鏡頭拉近時，該生物忽然轉頭直視鏡頭，似乎發現了對方的存在，接著只見鏡頭不斷晃動，隨後影片也中斷。這名網友貼出影片後說道：

「這是我人生中最恐怖的時刻，我真的覺得自己拍到了平行森林（Parallel Forest）中的大腳怪。」



接著他也指出，當時只是隨便逛逛享受一天的美好時光，沒想到竟有意外發現。

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影片曝光後，網友們也紛紛討論：

「我還以為這是在野外拍到的紅毛猩猩」

「這是我看過最清晰的大腳怪畫面了」



不過對於這個影片，仍有不少人認為是偽造的。

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位於美國的奧克拉荷馬州的「Parallel Forest」，因為其樹木整齊排列的方式而得名，給人一種神祕的感覺，無論從哪個方向看，樹木都排列整齊，所以也吸引許多人前去探險。更因為它神秘的氣氛，因此產生不少都市傳說，有目擊者稱出現超自然現象，其中也包括大腳怪。

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