瀕臨絕種「雄性猩猩」突生寶寶還哺乳　工作人員揭背後原因

美國俄亥俄州（Ohio）一家動物園的工作人員過去4年一直以為園內一隻大猩猩為男性，沒想到近期牠竟然意外地生下寶寶，讓工作人員大吃一驚，並解釋大猩猩其實不容易看出懷孕、分辨雌雄性的生物特徵也要一定年紀才會顯現，這才造成誤會。



英國廣播公司（BBC）報道，俄亥俄州「哥倫布動物園與水族館」（Columbus Zoo and Aquarium）2019年迎來這隻名叫蘇利（Sully）的大猩猩，由於牠身體狀況一直非常良好，因此從來不需要接受任何檢查，從而導致其真實性別從未被發現。

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沒想到動物園的工作人員20日突然發現蘇利抱着「自己產下的孩子」並為其哺乳，這才驚覺過去4年都搞錯蘇利的性別，並表示「這次出產出乎意料，但對團隊來說卻令人興奮，而且對於保護極度瀕臨絕種的物種來說很重要」。

根據動物園的說法，現年8歲的蘇利確實已經到可以生育的年紀，但其性別特徵尚未顯現，並稱「雄性和雌性大猩猩的體型在8歲時大致相同，且不會有突出的性器官，雄性要等到12歲或甚至更晚才會出現銀灰色的背部毛髮，也就是『銀背』」，才能分辨雌雄。

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此外，由於大猩猩的腹部較大、胎兒體型較小，這才導致通常不容易看出大猩猩懷孕。動物園表示將進行DNA檢測以確定蘇利孩子的父親，據悉，蘇利生活的群體是由一隻39歲的銀背「麥克」（Mac）所領導，其中還包括2隻年輕的雄性銀背大猩猩。

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