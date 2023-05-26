付25美金可任摸「國鳥」 美國動物園得罪新西蘭人 急刪片道歉
撰文：聯合新聞網
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美國邁阿密動物園（Miami Zoo）23日發布一段影片，標榜遊客只需付25美元，就可與園中的新西蘭特有種奇異鳥（Kiwi bird）親密互動，影片曝光後引發新西蘭人不滿，高呼「把鳥還來」，甚至要求總理出面，園方已緊急下架影片並為此致歉。
邁阿密動物園23日在Tiktok發布影片，宣傳「奇異鳥邂逅」（kiwi encounter）活動，內容為遊客只需付費，就可在明亮環境中，撫摸名為「Pāora」的奇異鳥，聲稱「牠喜歡被撫摸，就像一隻小狗。」
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奇異鳥又稱鷸鴕，因其叫聲「奇異」（kiwi）而得名，是新西蘭的國鳥。牠是紐國僅存唯一的無翼鳥，不會飛且屬夜行性動物，明亮的燈光恐使奇異鳥承受巨大壓力，甚至可能縮短其壽命。
園方影片在數小時內被瘋傳，9000多人發起請願抗議，投訴園方、要求自然保護部門干預和請求總理出面。
對此，園方發言人馬吉 （Ron Magill）表示，「我們犯了大錯，收到海量投訴，很抱歉冒犯了一個國家」，並再三強調不會再將奇異鳥被迫暴露於不安環境中，更不會有任何觸摸活動。
新西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）公開聲明，「感謝他們認真對待此事」，也表示代表很多新西蘭人在國外都以紐國國鳥為榮。
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