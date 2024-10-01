新研究揭一種魚忽然大進化　海底知更鳥「有翼有腿」腳仔仲有味蕾

北大西洋沿岸，生活着一群擁有奇特外觀的魚類──角魚（gurnards，別名海底知更鳥sea robin），牠們長著類似翅膀的鰭，還有6隻像螃蟹腿的「附肢」，甚至能發出咕嚕聲。最新研究顯示，角魚不只能用附肢在海底行走，還能用這些「腿」來找尋獵物，許多其他魚類會跟在後面，希望能分一杯羹。



《衛報》、美媒報道，史丹福大學（Stanford University）和哈佛大學（Harvard University）研究團隊近日在《當代生物學》（Current Biology）期刊發表研究，將角魚放入裝有水和沙子的水槽中，並在沙中埋藏貽貝、裝有貽貝提取物的膠囊，以及裝有海水的膠囊。結果發現，一種名為北方角魚（Northern sea robin）的物種，經常能找到所有與獵物相關的物品，但不會挖出裝海水的膠囊。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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進一步研究顯示，當北方角魚的腿接觸到各種食物相關的化學物質（如氨基酸）時，腿部的神經會產生反應。此外，牠們還能定位埋藏在沙中含有這些物質的膠囊。

研究人員發現，北方角魚的腿上布滿了類似人類舌頭上的小突起，這些突起上有味蕾，可能會增強觸覺和化學感受性。

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不過，另一種名為豹紋角魚（Leopard sea robin）的物種不會挖掘，也無法找到埋藏的獵物，牠們腿部的神經也不會對相同的食物相關化學物質產生反應，腿上也沒有突起。

研究共同作者金斯利（David Kingsley）表示：

「角魚完全顛覆了我的想象，牠們有着魚的身體、鳥的翅膀，還有像螃蟹一樣的多條腿。我從未見過一種魚看起來像是許多不同動物的身體部位組成的。」



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研究團隊的新發現顯示，角魚能夠使用快速移動且高度敏感的附肢來「品嚐」獵物，而附肢實際上是胸鰭的延伸：

「我們選擇了『腿』這個詞，是因為這些附肢有著行走功能。然而，牠們的結構與人類的『腿』不同，位置也不一樣。」



其他魚類的胸鰭或腹鰭也有一些演化，使牠們能夠行走或棲息，但角魚可以單獨移動每條腿，使牠們在行走和挖掘方面更加靈活。團隊觀察到，這些魚在短暫的游泳和行走之間交替進行，即使根本看不到獵物，仍會在水槽底部覆蓋的沙地表面抓撓。

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透過研究其他角魚物種，研究團隊認為，這些生物的腿最初是用於運動的，而其他特性（如更高的敏感度和味覺能力）是在進化過程中後來出現。

研究共同作者、哈佛大學細胞生物學家貝洛諾（Nicholas Bellono）稱：

「角魚是演化絕佳典範。」



共同作者艾拉德博士（Corey Allard）則表示，角魚可以為科學家提供機會，研究進化過程中如何產生新的身體部位、形成新的特徵，以及大腦如何進化和適應這些變化。

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