10公尺巨型生物湧上岸　專家稱極不尋常　憂深海生態現劇烈變化

海妖現身？日前有一隻長達10公尺的大王魷魚擱淺在西班牙一處海灘上，深海巨獸現蹤淺灘的現象讓專家擔心是否是水下生態出現變化。



根據西班牙媒體《antena3 noticias》報導，本月11日在西班牙北部利亞內斯（Llanes）發現一隻長達10公尺的大王魷魚（Giant Sqiud，學名為Architeuthis Dux，又名大王烏賊），擱淺在埃爾薩布隆海灘（El Sablón Beach）上。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

如此巨型的海洋生物出現在陸地上極不尋常，當地的清潔部門發現後，立即通報相關單位處理。

大王魷魚生活在海洋深處，難以在牠的自然棲息地中觀察到。海洋物種研究和保育協調員主席路易斯（Luis Laria）說明，大王魷魚身長可達17公尺、重達300公斤，是地球上最大的魷魚種類之一，因此常被當成神話中，用巨大觸手擊沉船隻的「海妖」。不過大王魷魚其實對人類無害，只是他們肌肉中的胺含量過高，不適合食用。

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在埃爾薩布隆沙灘出現這種深海巨獸並非單一事件，近期世界上各個海岸接連出現海洋生物擱淺的事件，尤其是在紐西蘭。目前科學家們尚未確認擱淺的原因，但認為洋流變化以及水下生態系統條件變化是可能的因素。

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西班牙北部的坎塔布里亞海（Cantabrian Sea）是少數發現大王魷魚蹤跡的海域，海洋保護組織「Cepesma」現存的21個標本中，大多數都是在這個海域發現的。本次發現的大王魷魚屍體已移走，當地部門正在研判是否將其轉移至Cepesma進行研究與保護。

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