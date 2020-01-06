女子狂叫救命鄰居大驚報案　美警到場發現求救者不是人？

美國佛羅里達州警察2019年12月底跨年前夕獲報，一名男子家中傳出女子求救叫聲，警察隨即抵達現場後發現，居然是烏龍一場，因為尖叫求救聲音來源，竟是男子飼養的鸚鵡。飼主也當場請出罪魁禍首鸚鵡，讓到場警察親眼見識一下鸚鵡的模仿叫聲。

《每日郵報》報道，佛羅里達州一對夫妻養了一隻名為Rambo的40歲鸚鵡一家人住在萊克沃思海灘（ Lake Worth Beach）旁邊。根據當事人閉路電視影片畫面日期，事發於2019年12月29日，男主人正在家門口幫妻子修車。

「求救者」竟是男子飼養的鸚鵡。（ViralHog YouTube截圖）

從曝光畫面可見，4名警察獲報趕到現場告訴男子，說他們接獲報案，聽到他們家中傳出女子求救叫聲。男主人在聽了警方說法後，先是轉身無奈的對着房子喊了一聲Rambo，然後幽默的對警察說，讓我把「尖叫者」帶出來。隨後沒多久就拿着一隻鸚鵡走了出來，讓現場的警察哭笑不得。

「我把警官們介紹給了Rambo，讓牠認識了這些穿制服的人，我們都笑得很開心。」

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影片畫面可見，男子在專心修車，畫面中清楚可聽見，Rambo在後方大叫着「救命」和「放我出去」等聲音，的確很讓人誤會。男主人透露，這種叫法是他小時候教牠的，那時Rambo還住在籠子裏，所以直到現在，牠時不時都還會喊「救命，放我出去」。

警方離開後，這位男主人也帶着藍波去見了報警的鄰居，並向他們解釋了事情的經過，讓鄰居也哭笑不得。

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