過馬路要拍八達通？燈位前驚見拍卡位　真實用途曝光　1原因捱批

過馬路都要留紀錄？有港男早前在燈位擬過馬路時，發現行人紅綠燈柱上設有1個裝置，上方出現以八達通拍卡動作，並印有持拐杖，以及坐輪椅的人形圖案，又寫上「可延長閃綠燈」，但他仍感疑惑，遂發帖詢問：「有無人知呢個有咩用？使唔使畀錢㗎？」



有網民指裝置是為延長綠燈時間，「主要係俾長者或者傷殘人士，拍卡可以有多啲時間過斑馬線」，並讚揚設計貼心。惟有人批評該裝置的裝設位置太高，考慮未夠全面，「長者又攞出又收埋張八達通，（時間）都已經過咗了」、「擺咁高，叫輪椅人士企起身？」。



其實該裝置早在2018年起已開始啟用，至今遍佈全港20多個地點。當年滿65歲並持有樂悠咭，或長者八達通卡人士，及持有殘疾人士個人八達通卡人士，在行人過路處等待過馬路時，使用其八達通卡拍卡以啓動智能裝置，便可將隨後的閃動「綠色人像燈」時間延長；裝置只會確認上述八達通卡，不會扣錢，亦不會記錄個人資料。



有港男過馬路時，發現行人燈柱設有八達通拍卡位，感到疑惑，故上網詢問該裝置用途。（threads影片截圖）

行人紅綠燈柱設八達通拍卡位

該港男在threads上傳短片，並詢問「呢個咩嚟㗎？過馬路拍八達通」。影片可見，當時樓主途經某行人過路處，而行人紅綠燈柱上則設有1個裝置，上方出現以八達通拍卡動作，並列明可延長閃綠燈，下方則有持拐杖，以及坐輪椅的人形圖案，樓主不明所以，繼而疑惑問道：「有無人知呢個有咩用？使唔使畀錢㗎？」

網民對設計反應兩極

帖文一出，有網民先是指責樓主明知故問，「真心難明咩？」、「咁X大隻字寫住，除非係文盲囉」。有留言就指出裝置用途，並讚揚其設計，「延長綠公仔時間」、「主要係俾長者或者傷殘人士，拍卡可以有多啲時間過斑馬線」、「有些馬路真心過份，正常壯年人正常步伐行，未到已轉閃燈，老人家或傷殘人士很難一次過到」、「上次見到個老人家喺紅燈嘅時候用，起碼佢可以慢慢過，好過紅燈之後仲喺度過阻住啲車行，或者好勉強咁快步過去跌親」。

但有人批評該裝置考慮未夠全面，「嘥氣！又攞岀又擺入袋，跌咗（八達通）唔見都唔知！」、「長者又攞出又收埋張八達通，（時間）都已經過咗了」、「擺咁高，叫輪椅人士企起身？」、「又浪費公帑？ 直接改個系統時間加長搞掂」，同時指政府對裝置宣傳不足，「後生嘅都唔係個個知，老人家更加唔會知，如果身邊有老人家可以同佢哋講聲」。

運輸署：裝置不會記錄個人資料

根據運輸署網頁顯示，自2018年起，為協助建設長者友善社區，故為長者以及殘疾人士設置片中智能裝置，主要是為了延長「綠色人像燈」閃動時間，方便長者或殘疾人士橫過馬路；而此智能裝置只會確認上述八達通卡，不會扣錢，亦不會記錄個人資料。

裝置使用方法是，當年滿65歲並持有樂悠咭，或長者八達通卡人士，及持有殘疾人士個人八達通卡人士，在行人過路處等待過馬路時，使用其八達通卡拍卡以啓動智能裝置，便可將隨後的閃動「綠色人像燈」時間延長。上述裝置現時遍佈於全港二十多個地點，地點全是接近長者或殘疾人士較常出行的行人過路處，而非繁忙路口，以避免造成交通擠塞。

（threads「shaohua274」）