87%女性承認「幻想玩3P」這年齡層佔最多　研究：已成主流性愛

美國一項最新研究發現，高達87%女性都曾經幻想過3P性愛，其中又以「Z世代」年輕人最多。性與生殖健康教授赫本尼克（Dr Debby Herbenick）解釋，原因包括更容易接觸色情片，以及3人行如今被視為主流性愛方式。



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《太陽報》報導，印第安納大學「金賽性、性別與生殖研究中心」（Kinsey Institute）針對3310人進行調查，結果顯示87%女性曾經幻想3人行，其中又以「Z世代」最多，也就是1990年代中後期至2010年代初期出生的年輕人。

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赫本尼克是印第安納大學公衛學院教授，也是全美性健康及行為調查的首席研究員。她直言，3P成為主流，代表性影劇作品就包括電影《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）及《挑戰者》（Challengers），後者劇情涉及3名網球選手一起發生性關係。

報告也指出：

「Z世代普遍接受性癖，可能是健康的性愛調整跡象。他們感覺更有權去探索自己的性慾，發現什麼事情能夠帶來愉悅，並且向他們的伴侶表達。」



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除此之外，「整體而言，性癖正在呈現上升趨勢，尤其在年輕成人身上。」負責研究的來米勒博士（Dr Justin Lehmiller）表示：

「在雙方合意、意識到風險的情況下，性癖可能增加人們對於性愛及這段關係的滿意度，當然還有親密度。」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】