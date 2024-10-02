性愛過激「男友生殖器被割下一塊肉」瘋狂流血 女方子宮頸亦受傷
撰文：ETtoday
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澳洲女網紅戴維斯（Hayley Davies）近來自爆，某次與男友進行性行為時，裝在體內的子宮避孕裝置IUD竟然變成凶器，意外撕下男友生殖器一大塊肉，她自己的子宮頸也被割傷，2人下體都在流血。
在Instagram上擁有120多萬粉絲的女模戴維斯，時常在網路上分享性感照與火辣性愛經驗，近來她接受採訪時表示，某次和男友在性愛過程中，意外割下男友生殖器，自己也流血送醫。
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戴維斯表示，她在性行為過程中一直感覺到疼痛，察覺下體可能出現狀況，結果2人一起洗鴛鴦浴時，發現因為子宮避孕裝置脫落，導致男友生殖器被撕下一大塊肉，下體瘋狂流血，她自己的子宮頸也受傷。
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戴維斯表示：
「我對他感到愧疚，我有告訴過他不需要這麼賣力。」
幸好可怕的流血事件沒有影響到2人感情，2人下體康復後還是有繼續交往。
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