43歲女團成員棄偶包「下海」拍性治療劇　深入談性愛衝擊華人思維

【今夜一起為愛鼓掌／Ella陳嘉樺】談情說愛的華語劇大家都看過不少，但是通篇談「性」說愛的，真的不多見。最近有部新劇做到了！片頭就很敢，多元性向、各種癖好，通過有趣的動畫展現了出來，元素滿滿，讓人浮想聯翩。



臺詞直白露骨，毫不遮掩，有些畫面不打碼都不能播。劇名也是赤裸裸的少兒不宜。最重要的是，它不僅大膽談性，更直指性背後的那些不敢說出口的苦惱和困惑。

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《今夜一起為愛鼓掌》

這部號稱「亞洲首部性治療題材」的劇集，在預告片播出時，就因出眾的題材和破格的尺度吸引了不少關注。從開篇一連串直擊靈魂的提問不難看出，相比視覺刺激，它更在乎的是心靈刺激。



女主角張佳晨（楊謹華 飾演），是一位性治療師，顧名思義就是幫人解決性方面的各種困擾。工作之餘她還在網路上做科普視頻，一邊在螢幕上播放AV，一邊拆解動作表情，教大家怎麼分辨假高潮。

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因為語言犀利，深入淺出，頻道很受歡迎。相比副業，她的主業最近有點不順。女性治療師不好當，時常會受到男諮詢者的言語騷擾，還因為長得漂亮，男客戶容易對她移情，女客戶又容易有敵意。



另一方面，因為她說話太直接，有些患者覺得傷自尊，累積了不少投訴。張佳晨面臨解僱危機。為了保住工作，她痛定思痛，決定啟動人海戰術，不放過每個有諮詢意向的客戶。

巧的是，就在這時，她在諮詢室碰到了一個老熟人——高中同學宋青語（陳嘉樺 飾演）。青語和老公阿哲（楊祐寧 飾演）結婚三年，兩人感情十分甜蜜。在周圍人眼裡，這對恩愛小夫妻的夜生活必定是乾柴烈火，一點就著，然而這正是青語的痛處：

她和老公已經很久沒有性生活了。

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不是老公不行，是她出了問題。明明興致勃勃，挑逗氣氛，沐浴更衣，前戲做足……可一到關鍵時刻，她就緊張得喘不過氣，全身發抖，疼痛難忍，只能喊停。看到老公半夜悄悄自己解決，她心裡也有些受傷。為了改善狀況，青語試過很多方法。



比如把自己灌醉，結果吐到了老公命根子上；吃肌肉鬆弛劑，結果吃完太鬆弛，倒在床上不省人事；甚至走投無路去廟裡拜神，財神表示方向不對，再多努力也白費。種種「偏方」都失敗後，她終於啟動了那個最科學的方法，看醫生。

醫生檢查後跟她說這種情況是繼發性陰道痙攣，不是身體生病，而是心理問題造成的。 於是在醫生的推薦下，她踏入了性心諮詢室的大門，就這樣碰到了多年未見的高中同學。和認識的人在這種場合碰到，還要吐露自己的難言之隱，宋青語尷尬得只想逃。而對張佳晨來說，這根救命稻草，她絕不能撒手。

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宋青語和張佳晨完全是兩個世界的人。張佳晨熱情奔放，男伴眾多，享受欲望和刺激，但只會做不會愛。宋青語內斂保守，遇到了可遇不可求的愛情，可卻沒有享受到身體的快樂。

青語需要治療，而佳晨不能再失去客戶，就這樣兩個完全相反的靈魂，因為性，被迫站到了一起，開始相互癒。而青語之所以選擇來，還有一個原因，她發現阿哲有些不對勁。

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有天晚上手機資訊一直響個不停，彈出來的消息曖昧不清。翻出他穿的襯衫，還真的有口紅印。回想起她第一次來諮詢，佳晨說的那句挽留的話：

「夫妻之間的性和愛是很難分開的，性有問題，感情一定也會有問題」。



種種跡象讓她不禁懷疑，老公出軌了。但青語第一反應不是憤怒，而是內疚，覺得是自己的原因。

「你為什麼覺得是你造成的？」

「因為，我不正常。」



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張佳晨看出了青語的不安，讓她想說的時候再開口。對待敏感羞澀的青語，佳晨沒有言語上的逼迫追問，全程溫柔平和，循循善誘。和她聊自己的經歷，帶她泡溫泉瞭解自己的身體，去上女性自慰課。

直到青語在佳晨的心理治療下，逐漸放鬆身心，她終於勇敢說出自己的問題。那一天，青語看著鏡中全裸的身體，對自己說：

「你很好。謝謝你，一直陪著我。」



而佳晨也在聽過各種各樣的案例後，決定正視自己一直逃避的，對感情的需求。可能許多人一開始是衝著尺度、噱頭，抱著獵奇的心態來看這部劇的，畢竟在思想較為保守的東亞地區，只要與「性」沾邊，就避免不了「大尺度」。

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性教育更是任重道遠，家長覺得羞恥，老師避之不談，往往一句「等你長大就知道了」粗略打發。即便成年了，也依然有不少人對於「性」的瞭解近乎為零。

比如劇中一開始的中年大叔，結婚多年，力不從心，佳晨給他做的第一個科普治療是如何正確使用自己的器官。大叔驚訝：

「這還用學？我都用多少年了。」



《今夜一起為愛鼓掌》含有大量展現性的場景與討論性的情節。（《今夜一起為愛鼓掌》劇照）

事實是，性知識就是需要學習的。很多人所謂對性的瞭解並非正經科普，而是來自旁門左道，有些甚至是危險錯誤的。正是因為不懂，或者自以為很懂，當出現問題時才會像個無頭蒼蠅，到處亂撞。

當然除了宋青語夫妻外，劇中也有其他不同的案例。

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比如一對老太太情侶，因為上了年紀關節伸展不開，想要親密時總是出狀況，但又想讓對方開心，特意跑來諮詢怎麼用省力的方式做愛。她們沒有因為年紀大覺得做這樣的事羞恥，而是大方地表達自己的愛意。

還有看了幾部A片就假裝自己經驗很豐富的未成年男學生，結果差點被人強迫；玩得太過火，被送進醫院的字母圈色情女主播……

楊謹華在劇中飾演性治療師。（《今夜一起為愛鼓掌》劇照）

劇中的每一個案例都像是一面鏡子，映射出許多人在親密關係中不敢言說的內心掙扎。他們在鏡頭下並不是大尺度的色情奇觀，而是為性好奇、煩惱的普通人。



《今夜一起為愛鼓掌》雖然含有大量展現性的場景與討論性的情節，但核心還是「瞭解性」。它沒有把性架到一個很高的位置，也絕不給它上道德枷鎖，而是準確克制地把它攤開來講。性不是洪水猛獸，取悅自己很重要。

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除了兩性關係，劇中也討論到其他議題，比如「性騷擾」——不舒服時就要說出來。剛入行時，佳晨常在電話諮詢時遭遇變態男語言騷擾，她常只能無奈掛斷。同事告訴她應對這種人的方法是先穩住，告訴他有欲望很正常，等他放鬆後，一定嚴厲警告：

「但如果你性騷擾別人，就會有法律責任。」



劇中，陳嘉樺飾演的宋青語和老公已經很久沒有性生活。（《今夜一起為愛鼓掌》劇照）

多年後，當她在咖啡廳看到中學生摸女家教大腿，對方氣憤離開後，她當著全部客人的面大聲指出：

「你這是性騷擾，不要以為未成年就什麼都可以做。」



劇中那些一面之緣的小角色也很有閃光點。比如青語去溫泉館治療，準備換衣服時遇到一位年長阿姨，她有些窘迫地拉好浴巾。而切掉乳房的阿姨卻自然地露出自己的身體：

「沒關係，看就看。」

「有時候會想年輕時幹嘛不多露一點，可惜到老了才想開，但總比沒想開好。」



寥寥幾句，充滿勇氣與坦然。

切掉乳房的阿姨自然地露出自己的身體：「沒關係，看就看。」（《今夜一起為愛鼓掌》劇照）

這幾年，在亞洲範圍內類似題材的影視作品並不少見。比如日本的《17.3關於性》，前段時間韓國的《好久沒做》，大家已經開始認識到，避而不談只會讓問題更嚴重。



有人說《今夜一起為愛鼓掌》和《性愛自修室》相比，內容還是太過淺顯老套，信息量提供得太少，淺嘗輒止。但作為一部中文劇，能把性教育放到檯面上講，不遮掩地說出那些和性相關的科普話題已經是不小的突破。就像主演Ella所說，性只是它的一個切入點，更多的是想讓大家正視自己的身體和需求。

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即便劇中傳遞的知識並不見得能解決一些人的狀況，至少可以讓那些身處困惑的人不會覺得是孤單一人。放遠來看，這部劇本身，其實比劇中這些案例要更有意義。

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