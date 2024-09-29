聖人模式｜醫生解釋男人射精後不理伴侶有苦衷：性愛分5大階段

男人們常在高潮、射精後，就進入所謂的「聖人模式」，意思是無論另一半再怎麼挑逗慾望，都不會被激起的階段，而被女人們抱怨「射後不理」。對此，台大醫院泌尿科兼任主治醫師廖奕安解釋，這是因性行為後的疲累及賀爾蒙影響，是男性生理機制的正常現象。



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男性性行為5時期

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘曾在其經營的YouTube頻道上說明，男性性行為可分5時期，分別是外界刺激起反應的興奮期、陰莖完全勃起的高原期、射精的高潮期、射後軟下的消退期，到陰莖完全變軟的不反應期。

所謂的「聖人模式」即「不反應期」，時間約為30分鐘，隨著每人的年齡和體質差異，長短也會有所不同。



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揭男性射後不理的真正原因

針對有民眾提問「男朋友每次射完倒頭就睡，我超不爽的，是不是沒有愛了？」廖奕安回應，性行為結束後男生本就會累，稱「高潮後的疲勞」。

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射後不理原因有二：

1.性行為後的運動強度，等同中強度運動，大概像打桌球一樣，所以本來就會累。

2.性行為高潮的瞬間會釋放許多賀爾蒙，像腦內啡、雌激素及泌乳激素；賀爾蒙會讓男生有高潮感，同時也會讓男生想睡覺。



因此，廖奕安說，下次若再遇到男伴「射後不理」，不要想太多，「就陪男生一起睡吧。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為什麼男生會射後不理？泌尿科醫師曝2大原因！原來是生物本能】