萬聖節宜忌｜7種人呢日易撞邪　四大生肖犯太歲扮鬼扮馬可免則免

萬聖節即將到來，不少民眾在當晚有安排相關節慶活動，不過依據民俗信仰，在此節日仍有一些民俗禁忌需注意！



台灣命理師楊登嵙說，萬聖節不是每個人都適合扮成骷髏人或魔鬼，容易造成運勢不佳，特別提醒有包括沖、犯太歲等7種人不適合扮鬼，民眾在打扮時多留意。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 11

台灣命理師楊登嵙說，以下7種人不要在萬聖節扮骷髏人或魔鬼，容易被陰邪靈體干擾「卡陰」，造成運勢或身體的不好影響。

一、生肖犯太歲：

民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾，因此犯太歲的生肖包括龍、狗、牛、兔都容易被陰邪干擾。



【相關圖輯】J Cup寫真女星晒萬聖節造型 被批靠身材上位 回應寸爆反吸粉絲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35

二、大病未癒：

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。



三、運勢不佳：

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。



【相關圖輯】萬聖節丨IKEA狗公仔扮《鋼之鍊金術師》合成獸 網民：童年陰影（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

四、印堂發黑：

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。



五、睡眠不足：

如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。



【相關圖輯】萬聖節同時是亡靈節？你不知道的節日文化 《Coco》萌犬暗藏隱喻（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

六、飲酒人士：

飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。



七、孕婦：

懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。



延伸閱讀：

婦人插隊失敗被反制…霸氣顧客一口氣買光小籠包 眾人大讚：太帥了

高鐵「1大問題」至今仍無解 名醫嘆：經過桃園站最有感

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】