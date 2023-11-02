瑤瑤萬聖節「忠實還原ONE PIECE娜美一特徵」網民：這才是真娜美

近日萬聖節在全球刮起扮裝潮，許多台灣明星也盛裝打扮，如天王周杰倫、邰智源、黃偉晉等皆Cosplay自己喜愛的角色人物。而從《我愛黑澀會》出道的瑤瑤（黃喬歆）也跟上這波熱潮，扮成動漫《ONE PIECE海賊王》人氣角色「娜美」，沒想到竟輕鬆駕馭，其中網友湧入狂讚其「身體1處」最還原，視線很難移開。



瑤瑤經常在社群大方曬出性感辣體，10月31日她特別扮成「娜美」應景萬聖節，原作中角色的泳衣、髮型及髮色，瑤瑤都模仿得相當到位，白嫩肌膚也一覽無遺，而她的雙胸更是全場亮點，可說是1：1還原，縫隙間還擠出一條線，讓廣大男粉絲們大飽眼福。

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辣照出爐後，立刻造成留言區暴動，激讚「還原度有點高」、「可以駕馭！」、「真的是真人版的」、「這才是真娜美」、「只能收藏了」、「真的、只有你是台灣的那美」、「謝謝你，娜美，我的超人」、「果然無違和」，收穫一片好評。

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