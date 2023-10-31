Pokémon Sleep萬聖節主題活動　全球測量總睡眠時間已超過10萬年

株式會社寶可夢（東京都港區，代表取締役社長：石原恒和）公布了以下有關上線中的智慧型手機應用程式《Pokémon Sleep》（支援iOS／Android）的資訊。



至今在《Pokémon Sleep》測量到的總睡眠時間已超過10萬年！

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自遊戲上線起至9月21日的2個月期間，《Pokémon Sleep》測量到的總睡眠時間（※1、※2）在全球已超過累計9億小時。9億小時相當於約10萬5000年。

※1 「睡眠時間」是由玩家測量的睡眠時間（自玩家在《Pokémon Sleep》內按下按鈕開始測量至玩家按下按鈕結束測量的時間）中，扣除演算法判斷為「玩家處於清醒狀態」的時間後，所得的時間。

※2 「總睡眠時間」是自《Pokémon Sleep》在全球上線的2023年7月16日0:00（UTC）至9月21日23:59（UTC）止，全球玩家透過《Pokémon Sleep》測量到的睡眠時間總和。



確定舉辦「萬聖節2023：糖果倍增研究」！

《Pokémon Sleep》將舉辦萬聖節主題的遊戲內活動「萬聖節2023：糖果倍增研究」。不論當天的睡眠類型為何，皆會有許多機會能遇見戴著萬聖節帽子的「皮卡丘」，以及「鬼斯」等幽靈屬性的寶可夢。此外睡眠研究後，可獲得平時2倍以上的「糖果」來培育幫手寶可夢。完成特別的任務後，可獲得萬能糖果等各式各樣的道具。

「萬聖節2023：糖果倍增研究」活動資訊

■舉辦日期：2023年10月30日4:00〜11月6日3:59（※）

■舉辦營地：萌綠之島

※切換日期的時間、活動開始時間、活動結束時間皆以玩家裝置的時區為準。

戴著萬聖節帽子的「皮卡丘」登場！

「萬聖節2023：糖果倍增研究」活動期間會有戴著萬聖節帽子的「皮卡丘」登場。帽子上的幽靈徽章是亮點。

※戴著萬聖節帽子的「皮卡丘」無法進化。

推出「萬聖節2023歡慶包」

為慶祝「萬聖節2023：糖果倍增研究」活動登場，自10月29日推出「萬聖節2023歡慶包」。詳細資訊如下：

■期間：10月29日12:00〜11月6日11:59（台灣香港時間）

■内容：

・萬聖節2023歡慶包S

超級沙布蕾×1

友好薰香×1

萬能糖果S×3

・萬聖節2023歡慶包M

寶可沙布蕾×6

超級沙布蕾×2

友好薰香×1

萬能糖果S×6

・萬聖節2023歡慶包L

超級沙布蕾×10

友好薰香×3

萬能糖果S×6

萬能糖果M×2

※「萬聖聖節2023歡慶包S」在活動期間可購買3次。「萬聖節2023歡慶包M」、「萬聖節2023歡慶包L」在活動期間分別可購買1次。

舉辦「好眠日」活動

《Pokémon Sleep》將在10月28日4:00〜10月31日3:59舉辦遊戲內活動「好眠日」。

■活動期間

・第1天：10月28日4:00～10月29日3:59

・第2天（滿月之日）：10月29日4:00～10月30日3:59

・第3天：10月30日4:00～10月31日3:59

※好眠日舉辦日期的切換時間為每日4:00。

APP資訊

■商品名稱：《Pokémon Sleep》

■售價：本遊戲為免費遊玩 ※部分內容可付費購買

■銷售：The Pokémon Company

■開發：SELECT BUTTON inc.

■支援系統：iOS／Android

■遊戲類型：睡眠遊戲

■遊戲人數：1人

■支援語言：日文、英文、西班牙文、法文、德文、義大利文、韓文、繁體中文、簡體中文

※本遊戲軟體支援的「西班牙文」為「歐洲西班牙文」。

■ OFFICIAL SITE

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