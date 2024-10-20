「進擊的鹹濕阿伯」疑非禮台女影片瘋傳　加速跑來連續3次這樣做

有民眾控訴，在台北101捷運站附近被一名中年男子連續3次擦撞她的手臂，質疑對方根本是在吃豆腐。



女子氣不過，追上去拍下影片，也上網填單報案。

對此也有其他民眾說，這名阿伯是個慣犯，在7月時就已經用相同的手法在新北永安市場隨機碰撞路上女子。

台灣一名中年漢疑多次故意以手肘非禮女生，引起關注。（YouTube@TVBS NEWS）

有網友指該中年漢疑似是慣犯。（YouTube@TVBS NEWS）

其他受害女生受訪稱也有被撞過 點圖放大看相關影片截圖：

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第一次撞到別人手肘，別人可能以為你是不小心的，但如果連撞3次呢？

中年男子背背包穿短袖襯衫，女子追著他錄下影片，指控男子一直經過她，然後擦撞她的手臂，憤怒的說：「偷吃豆腐這樣吃的嗎？」沒想到進捷運後，大叔又來了。

跑那麼快，到底要幹嘛？ 受害女子

第3次撞完，大叔溜得更快，受害女子也不忍了，上網提醒大家大叔出沒在101捷運站附近要小心，並PO出網路報案單。

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對此派出所所長表示確實有收到報案單，但目前女子還沒到所成案，不過有網友馬上指證他是撞人慣犯，和7月出現在新北永安市場附近的是同一個人。

疑似又故技重施被民眾錄影，大叔過馬路不走直線，刻意超車，快到女生時伸出右手肘往旁邊一頂，再快速跑走，似乎是想假裝不小心撞到。

有受訪女生表示：「有遇到，真的是有撞人的，很快速的撞你一下再走，但我不確定是不是他，我覺得很沒禮貌，但不確定他的想法是甚麼。」

另一女受訪者則直言：

應該是故意的吧，因為路這麼大怎麼可能，沒有其他路可以走，會覺得這個人有點奇怪。

不少女性都有遇過類似被撞經歷，律師更表示從影片來看，馬路很寬人很少，意圖短暫性偷襲式的觸摸，讓被害人覺得不舒服，就有機會構成性騷擾。

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