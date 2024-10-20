有人鍾意你呀！網民教7招判斷佢係咪暗戀你　自爆陰暗面都係關鍵

如果有個人對妳有好感，可能會無意間透露某些「小細節」。一名網友發文分享，判斷對方對妳有沒有好感的「7點」細節，但也特別提醒當事人：「要會判斷，不要自帶濾鏡，很多時候要考慮到情境和認識多久」。



一名網友在Dcard發文，分享判斷對方對妳有沒有好感的「7點」細節：

+ 13

1、分享慾

對一個人有好感或喜歡，就會有滿滿的分享欲，巴不得讓自己的事情都跟對方分享，反之一個人什麼都不想說，妳也感覺他有事，八成大概對妳沒有興趣。



2、回覆限動

回覆限動頻率很高，這個不用多說吧，有興趣的可能是限動本身，但人的關係程度更大。



【相關圖輯】台女列自己7大優點徵男友冇下文 網民睇完15個擇偶條件勸出家（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

3、穩聊

穩定聊天一段時間，至少2個禮拜以上，大家都很忙，也沒有人會對沒興趣的人每天都聊天，有穩聊表示有一定的好感，更不用說打電話那些了。



4、借錢

這裡的借錢不是指真的借，很像試探性的，比如100塊，如果他願意借妳，表示他也認同妳，這裡沒有絕對，但連借都不借，一定是沒有好感的。



【相關圖輯】超準！WhatsApp四種訊息藏暗示 無啦啦話「好得閒」實情以退為進（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

5、會解釋

比如他犯錯了，或是他讓妳不開心，他不會只有表面上的對不起，他會解釋細節給妳聽，跟妳說為什麼，當你在解釋的時候某種程度上是害怕失去，而不是簡單的「不信就算了，看妳要不要相信」，他會想辦法證明給妳看，因為他怕妳誤會。



6、透露

他願意透露多少自己的過去跟事情，每個人的過去總會有些「黑暗」，他願意跟妳說，就表示他信任妳，對妳感覺不差，這邊的透露更傾向於他自己說，而不是人家問他才講，沒人會對一個沒有好感的人，或只是朋友講太多。



【相關圖輯】心理學｜從4種進食習慣分析真實性格 食飯好快反映做人好自私？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

7、會主動

主動找妳出門、找妳講電話、找妳玩遊戲，朋友這麼多個，誰都可以主動，為什麼偏偏找妳？這邊排除掉遊戲很厲害，或是他沒有朋友那種特殊情況都不會算在內（很多人會誤會主動的意思），有點像是「醉翁之意不在酒」。



原PO最後補充：

「好感只是好感，好感也有分程度的，只有好感未必就是喜歡」

「這邊只強調好感，什麼釣魚、他對誰都這樣，沒有在討論範圍內」

「不是一個點就表示有好感，越多的話代表好感越多」



【相關圖輯】千祈咪同呢種人拍拖！15個跡象反映對方極自戀 不分男女一樣係渣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 62

並強調主動有很多種，要會判斷，不要「自帶濾鏡」，很多時候要考慮到情境和認識多久。

此文一出，有人覺得很準，但也有網友提出不同意的點：

「我覺得第2點未必耶，我個人很愛回限動的那位朋友，我對他完全沒意思」

「第4點我覺得還好欸，對朋友也會借（錢）」

「我覺得很準！但正因為好感行為感受程度因人而異」

「我覺得不一定，1到7即使是朋友我也會做」。



延伸閱讀：

金鐘59／節目類典禮晚間登場 「3大亮點」一次看

張書豪酒吧醉到忘我 與摯友為一杯調酒反目成仇

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】