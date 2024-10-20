星2外勞企圖輪姦醉娃　1被告認罪1原因避過強姦罪　被判囚＋鞭刑

新加坡2022年發生外勞企圖輪姦醉娃案，當地2名孟加拉籍燒焊工在酒聚後坐地鐵回宿舍時，遇上1名32歲醉酒女子，竟帶她下車後走到高架天橋底的幽暗草地，企圖強姦性侵。直至早上女受害人被途人發現，當時頭部大量流血，送院檢查發現曾被性侵，案中其中一人被控兩度強姦受害人，另一人被控企圖強姦。



被控企圖強姦罪的被告日前率先受審，他因為不舉而避過該控罪，但他承認曾指侵受害人，更稱目睹另一被告侵犯受害人時也曾試圖強姦。律師求情指被告受不住誘惑才犯案，事後後悔不已，被捕後已想認罪，日前被判囚9年及鞭刑9下。而被被控兩度強姦的被告，其案件仍在審前階段。



32歲女受害人當晚醉酒在地鐵上走來走去，因而被2被告盯上。（示意圖／Getty Images）

新加坡發生外勞企圖輪姦醉酒女子案件，事發於2022年3月8日，2名孟加拉籍男子為燒焊工，分別為32歲的艾哈邁德（Ahmed Rayhan）和38歲的阿拉姆（Alam Foysal），他們同住於客工宿舍。

坐地鐵發現女受害人醉酒

當日晚上7時，2被告和另1名友人在裕華園地鐵站附近喝酒，連喝了5瓶紅酒，至午夜時分2名被告才乘地鐵回宿舍，但在地鐵上見到醉酒的32歲女受害人在車廂內走來走去，最終坐在座位上。2名被告上前向女受害人搭訕，發現她醉得無法正常對話，當列車駛至大士西路站時，2人便帶受害人落車。

案發的高架天橋底。（網上圖片）

3人經過地鐵閘門時，地鐵職員曾上前了解，阿拉姆稱要送女受害人回家，成功騙過對方。阿拉姆扶着女受害人出地鐵站並帶到高架天橋下，艾哈邁德則一路尾隨，直至見到阿拉姆帶女受害人入幽暗草地時，才發現其真正意圖。阿拉姆讓受害人躺地後又吻又摸，2被告一起將其褲子脫下，強姦及性侵女受害人。

送發後發現私處有撕裂傷 警列性侵案

案發後的早上7時，1名中國籍工人經過現場，見到受害人縮在天橋下衣衫不整，而且頭部大量流血，馬上報警。女受害人送院後被發現私處有撕裂傷，警方即循性侵案調查。

警方通過閉路電視確認2被告身份，同日傍晚即拘捕2人。調查發現，受害人私處有阿拉姆的DNA及精液，阿拉姆的牛仔褲內側也驗出受害人的DNA。

女受害人遭強姦及性侵，其中1名被告後來被改控企圖強姦，只因他證明了自己不舉。（示意圖／Getty Images）

至今年10月18日，艾哈邁德率先面對3項控罪，包括企圖強姦、非禮及性侵罪。控方指，艾哈邁德原本被控強姦罪，直至去年8月16日才改控企圖強姦，雖然他自願認罪，但他事發時見受害人醉得無力抵抗，仍非禮性侵，甚至企圖強姦，罪行十分嚴重。

被捕後已想認罪 需等醫療報告證不舉

艾哈邁德作供稱，自己曾指侵女受害人，當目擊阿拉姆強姦女受害人時受不了誘惑，也試圖強姦，過程中因為不舉而放棄。他其後見到阿拉姆再度強姦女受害人，自己先行離開現場，之後再相約坐的士回宿舍。

艾哈邁德的律師求情指，他原以為阿拉姆想將受害人扶走，交由地鐵職員處理，當意識到對方動歪念時，「被欲望侵蝕因而犯下人生中最大的錯」，現時後悔不已，被捕後已想認罪，但要等醫療報告證明自己有勃起功能障礙。

艾哈邁德承認企圖強姦罪，另兩項非禮及性侵罪交由法官合併考慮，最後被判監9年及鞭刑9下。另外，被控兩度強姦的阿拉姆案件仍在審前階段。

（綜合）