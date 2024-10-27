訂千元外賣！食客呻$268酸菜魚量少兼勁腥　店員1句回應震驚全網

貼錢買難受？最近有食客在網上分享花逾千元叫外賣大聲，詎料食品份量與質素俱不似預期，更狠批268元的酸菜魚份量太少，「只有譚仔（外賣用）膠兜一碗，魚味勁腥，成碗得幾舊魚加酸菜」。樓主向店員反映情況後，對方竟反嗆「我哋係咁嗰喎，一係你去譚仔食囉」。1句寸爆回應令樓主慨嘆店方態度極差，又指除了酸菜魚，分別138元和122元的辣子雞丁及糖醋魚塊，同樣口感很乾、份量很少。



有食客在網上分享花逾千元叫外賣，但對食物份量和質素都感到失望，批評268元的酸菜魚份量太少，「只有譚仔（外賣用）膠兜一碗，魚味勁腥」。（網上圖片）

樓主稱，122元糖醋魚塊同樣份量得少，「炸魚柳剪開，仲要得5塊」。（網上圖片）

於138元的辣子雞丁，樓主斥「雞（肉）乾到，懷疑人生」。（網上圖片）

斥外賣食物份量少兼難吃

樓主在文中表示，日前他於外賣平台點了逾1,000元的訂單，本來還擔心吃不完，不料餐點送到後卻發現「份量少不得止，仲要難食！」，其中268元的酸菜魚只有「譚仔膠兜一碗」的份量，而且腥味重，碗中只有數塊魚和酸菜，另外138元的辣子雞丁，「雞（肉）乾到，懷疑人生」，122元糖醋魚塊則同樣份量得少，「炸魚柳剪開，仲要得5塊」；而小菜涼拌海蜇，也腥味很重。

斥店員態度惡劣

樓主稱他後來打電話到餐廳反映，但店員的態度非常惡劣，甚至比樓主還要激動。對於酸菜魚的份量問題，店員回應指「我哋係咁嗰喎，一係你去譚仔食囉」，而樓主稱只有5塊炸魚柳的糖醋魚塊，店員則堅稱菜中應有8塊，而非5塊。

樓主批評小菜涼拌海蜇，同樣腥味很重。 （網上圖片）

樓主慨嘆：真係畀錢買難受！

見店員的態度堅定，樓主最後只在電話中慨嘆，「我作為客人，我只係反映食物質素同份量達唔到期望，但你態度差之餘，又唔接受的話，我只好去平台投訴」，在帖文中則表示「真係畀錢買難受！建議大家唔好畀錢驗難受！」。

網民稱曾堂食同樣失望

樓主的分享隨後被轉發到連登討論區，有網民再分享疑似另一堂食食客的經歷，表示自己早前與母親山長水遠到餐廳支持，但點了鱔糊客飯和雞絲粉皮，共250元，卻認為食物質素很差，例如雞絲粉皮，「只有雞絲同粉皮加上醬汁，冇任何配料」。食客雖自言完全不懂下廚，卻認為「我自己整一定會整得好過佢」。至於鱔糊，食客指唯一的優點是鱔肉爽口，然而醬汁非常濃稠，「用筷子可以將個汁一舊舊咁夾起，入口真係有啲難受」。

客人的分享引來不少網民討論，紛紛留言指「難唔難食一回事，做服務業日日X（鬧）客，都想自己有生意？早執早着啦」、「所以香港咁多舖頭執囉，以前嗰套搵水魚嘅經營模式唔得㗎啦，劣質嘢係要消失」、「問個老細覺唔覺得自己啲嘢好食，佢應該都唔好意思答你」。