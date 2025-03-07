台外賣員悲歎單量跌到無法生存　試過整整1小時沒單　引行家熱論

一名台灣外賣員網友在臉書社團「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」發文表示，自己跑外賣已有5年的資歷，從來沒見過這麼「扯」的單量，不僅在晚上兼差跑外賣的人沒錢賺，連正職外賣員都賺不到錢，甚至1小時的時段內連1張單都沒有，讓該名網友感嘆，「不知道該如何生存」。貼文一出，引起熱議。



一名外送員在臉書社團表示做了5年第一次試過單量這麼少，甚至1小時內連1張單都沒有，引起行家熱議。（Facebook@Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台））

一名外送員在臉書社團表示做了5年第一次試過單量這麼少，甚至1小時內連1張單都沒有，引起行家熱議。（Facebook@Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台））

有網友建議原PO換工作：

「以前認識的幾個外賣員合資開店，生意還不錯，也就沒跑外賣了。我是覺得不划算，不如在公司拗加班費還有免錢便當吃，如果你的薪水還需要你再跑外賣，我覺得可以換工作了」

「可以去搬磚」

「換工作，去餐飲業工作，不用吸空污廢氣」

「賺不到錢該往別的地方去了，很多餐飲業都有缺pt人員」



但也有人認為重返職場，不見得能適應不同的壓力：

其實做過外賣之後，如果再回去職場打卡上下班，會不習慣職場生態、和同事間的配合、交代下來的任務是否能讓上司滿意，職場也有職場的壓力，那就見人（仁）見智。

還有不少人提議找一份正職再兼職外賣：

「真的建議要有一份正職穩定的工作，再搭配外賣兼職，才是王道！」

「外賣本來就只適合短期打工、兼職，不適合拿來當正職，你就去找一份正常的工作，外賣拿來當作加減賺就好了」

「找正轉兼，有穩定收入又能打游擊」

「外賣只能當兼差，有賺撿到」



其他外賣員也對單量少的現象有感：

「我在很多早餐店的熱點，3小時，手機連響都沒響，我還想說是不是我手機壞掉了！快到中午才開始響，定點跟騎車晃晃、手機重開機都做，但手機就是沒響，連拒單的機會都不給我」

「我這區域，天天固定出來跑全職的熟面孔我大概都看過，但我真的感覺一年比一年少人，兼職的倒是一直來來去去」

「看到別人也這樣我心裡就舒坦點了，不然我以為只有我這麼慘」

「你的問題是大家目前遇到的問題」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】