疫情｜晚晚食外賣容易肥？唔使自己煮　掌握3大原則一樣愈食愈瘦

每晚刷著一堆減脂餐，統統都需要自己親自下廚才行。朝九晚五已經夠累人，還要加班實在抽不出時間自己烹飪。難道減脂甩肉，外賣一族根本不配？



外賣能讓人發胖是因為餐廳為了追求美味，高油和高鈉烹飪是無法避免的事。

本篇特別為外賣族的你整理3個晚餐外賣原則，吃著吃著就瘦了！

【懶人包】一個圖輯看清令你食外賣都唔怕肥嘅3個原則（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 要吃火鍋，海鮮和低脂肉類是標配：五花肉入口即化的口感固然美滋滋，同時也會不知不覺攝入過多的脂肪。蛋白質部分以海鮮、瘦肉、雞肉和魚肉等高蛋白低脂肪的食物為主絕對不會錯。麻辣火鍋很讓人回味，減脂時期暫時忍一忍選擇藥材湯、菌類等油脂不高的湯底。2. 吃麵，選湯麵優於乾麵：乾麵如福建面、炒麵、檳城炒粿條等等，先拒絕在口外。它們不但油脂多，還裹附著各種醬料，熱量一下子就升高了。選擇湯麵，遠遠比乾麵佳。如果你擔心湯底含鈉量和骨湯的油脂，可以只輕嘗湯底幾口就好。當然了，減脂時期不要為了增加飽足感搭配上煎炸配料，可是會功虧一簣。你可以選擇粗麵和外加一杯無糖茶。

3. 以煎烤代替油炸：油炸食物最邪惡的就是外裹一層厚厚粉漿炸出酥脆口感，讓人一口接一口完全不能停下來。煎烤烹飪雖然口感不及油炸脆烤，但香脆外皮內部肉汁滿滿也是相當美味。外加上煎烤需要的油量十分少，或者不添加油脂使用肉本身的油脂烹飪更加有利於減脂。擔心外賣還是不小心攝取過多卡路里，小編覺得訂購健康減脂便當是不錯的選擇。辦公室有冰箱的話，自備隔夜燕麥也很方便。

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