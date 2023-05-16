外賣員最愛「呢3種客人」　行家超認同：3樣做到1樣已心存感激

近年外賣平台盛行，創造不少工作機會，許多人選擇投入外賣員行列。



對此，就有一名男網友PO文表示，跑外賣也有一陣子，遇過的客人形形色色，但只要遇到「這3種」客人，他都會心懷感激，貼文引發網友熱烈討論。

3樣做到1樣已令外賣員非常感激（點圖放大瀏覽）：

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該名男網友在《Dcard》發文表示，自己當外賣員也有一陣子了，遇過的客人形形色色，其中不乏有「西客」，但遇到好客人的比例還是很高的，有時還會心懷感激。

首先是會提早在取餐處等待的客人，「如果選門口碰面注意訊息，盡量提早一點點在門口等，等不到人真的傷神費心又耗時間，我比你更想盡快把餐點交到你手上」。

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其次是會給小紙條、小禮物或是一句感謝的客人，「你隨口一句謝謝辛苦了會讓我們覺得很暖心，有些很好客的客人或店家還會請飲料」。

最後則是不隨便給負評的客人，「有時候會遇到紙袋容易破掉或湯汁容易灑，我們都已經盡量很小心了，讓客人拿到不完整的餐點，我都會很不好意思，這些狀況應該要跟店家反映，而不是給外賣員負評啊」。

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文章曝光後，網友紛紛留言「某次剛好提前到家遇到外賣員送到，外賣員還一直謝謝我，從此之後只要有時間，我都會提前下樓等」、「我下雨天一定會給小費，湯汁灑出來或紙袋裂開，我都是直接回報客服」。

「每次都會在門口等，然後招手請他過來就不用一家家找」、「朋友是兼職跑的，但還是能感同身受，偶遇一兩個好心客戶的那天騎車都會哼歌」、「天使客人很難遇到，不求3個全中，遇到其1已經心存感激」。

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