大快活男童除鞋放餐枱！港男貼圖公審咁講　圍爐失敗反被網民圍轟

面對如此好動活潑的孩童，相信家長亦感心累。有港男於連鎖餐廳大快活用膳時，目睹1名男童將鞋子放到餐桌上，他不滿對方無禮舉動繼而貼圖公審，「生仔真係要考牌，唔識教就唔好生」，引來網民反斥他缺乏同理心，「批評人哋容易，到你做人父母就知難」、「有時候小朋友講或者鬧都未必會聽，希望你可以理解小朋友唔係真係咁易教，對家長少啲指責」。



惟樓主之後分享另一相片，指之前曾遇同一男童，對方不但於店內開大喇叭聲看影片，更穿着鞋子站在餐枱以及椅子上，同行家長沒有制止，故惹來部份網民斥責，「作為家長真係唔應該畀自己小朋友一次又一次咁樣影響其他食客」。



有男童於大快活用餐期間，將鞋子放上餐枱惹來同場食客不滿被公審。（threads圖片）

男童擺放鞋子於餐枱

該港男在threads帳號發帖，不滿斥「生仔真係要考牌，唔識教就唔好生」。從其上載的相片可見，有女子攜帶男童到大快活用餐，而男童用餐途中突然將鞋子放到餐桌上，當時女子面前明顯還有餐點，她表情貌似對男童舉動感到不悅，但從相中則難以判斷她有否即場教育男童。樓主因看不過眼男童擾人行徑，遂貼圖公審對方，卻反遭網民圍攻。

網民勸予體諒包容

有網民猜測男童是患有過度活躍症，斥責樓主動輒公審兒童缺乏同理心，「個女人皺晒眉頭，可能已經教緊」、「老實講除非郁手郁腳，就唔好批評人哋點教」、「批評人哋容易，到你做人父母就知難」、「教仔女真係要鬥智鬥力，頑皮的孩子真會令你心力交瘁」，並勸予樓主多些給予諒解，「有時候小朋友講或者鬧都未必會聽，希望你可以理解小朋友唔係真係咁易教，對家長少啲指責」、「個小朋友咁樣，唔通唔食嘢即刻走？唔通喺街打小朋友咩，到時又有人影相擺上網公審」。

樓主指早前亦曾遇男童，目睹對方於餐廳作出影響他人舉動，家長卻未有出言阻止。（threads圖片）

男童擾人舉動有前科

樓主面對眾人批評，便於留言區上載另一相片，以證相中男童其實有前科，「我認得呢個小朋友，已經唔係第一次做啲影響其他食客嘅行為，之前試過開到勁大聲喺度睇抖音，同埋着住鞋企喺張枱同張凳，而當時我係坐喺佢隔籬嗰張枱，見到佢家長無動於中，點知今個禮拜又係咁」。

其後有留言則譴責男童家長未有適時教育、「如果食緊嘢望到真係……」、「點解咁多人喺度兜？錯就係錯」、「就算無生過都應該分到啱同錯，作為家長真係唔應該畀自己小朋友一次又一次咁樣影響其他食客」。

（threads＠keith_ftf）