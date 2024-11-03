女子發現「衛生巾三個另類用法」連男友也受惠　網民：生活智慧王

衛生巾在大眾的認知中是一種女性生理用品，近日卻有台灣網友在網路上分享她開發出來的各式「衛生巾妙用」，並表示連自己的男友也能從中受惠。



原PO在Dcard發文分享，表示自己在網路上買了一堆衛生巾，男友看到後認為她用不完，覺得她在浪費錢。於是她就開始研究一些衛生巾的新用法，諸多妙用讓她直呼衛生巾：

「根本超讚。」



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原PO首先分享了衛生巾在廚房中的用法。她將衛生巾放瀝乾架的下方，這樣可以吸乾菜瓜布等廚房用品滴下來的水滴，還不用動手擦拭，只要每週換一次就好。而且衛生巾自帶膠條，黏得十分牢固，不用擔心它會滑動。



在客廳，原PO將衛生巾用在了拖地上。原PO拖地都要先用濕拖把拖過，再用乾拖把將地拖乾，但原本在乾拖把上使用的除塵紙效果並不好，容易起毛屑。現在她用衛生巾替代，問題迎刃而解，拖幾下就八成乾，吸水速度之快讓她懷疑自己之前：

「根本都在拖心酸的。」



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在臥室裡，原PO把衛生巾化作保潔墊，由於男友每晚睡覺都狂流口水，但他又嫌一般的保潔墊太厚太悶，所以原PO在他的枕頭下埋了幾片衛生巾當作替代。幾天後男友問這保潔套從哪買的？完全不會悶，還蠻舒服的。她就抽出枕頭秀給他看，知道真相的男友超級震驚。

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原PO表示，雖然這樣使用讓她的庫存快速減少，但她覺得值得，因為男友不再對她的網購提出任何意見了。

許多網友十分佩服原PO的創意：

「畢生都沒想過要這樣用棉棉，服你」

「接收口水這招我要學起來，生活智慧王」

「無法想像自己睡在衛生巾上是什麼概念哈哈，感覺男友一定很衝擊」



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但也有網友認為原PO的行為很浪費：

「你好浪費衛生巾，男生不懂就算了，不需要特別為了讓一個沒子宮的人理解就把衛生巾用在這些地方，這要那些月經貧窮的人如何是好。」



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