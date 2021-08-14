月經｜經血沾污床單、衣物怎辦？牙膏、鹽巴5件清潔好物輕鬆去漬

月經沾到衣物、床單、內褲想必是女孩子都經歷過的尷尬回憶，不小心沾到月經的時候該怎麼處理？這篇實用教學記起來，即便出門在外沒有經血清潔液也不用怕，不管在家、宿舍或是酒店都能用這 5 招解決尷尬窘境！



女生每月總有幾天要擔驚受怕，怕經血沾到衣物、床單、家具……萬一沾上了又很難洗掉。小編在這推介5樣清潔好物，輕鬆洗掉頑固血漬。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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牙膏

牙膏除了能拿來刷鞋子上的髒污之外，對付經血也是很有用的，如果不小心沾到沙發、坐墊等等不方便拆下來清洗的家具，擠一點牙膏在沾到血漬的區塊上靜置三分鐘，用牙刷搭配冷水來回刷個幾下，就可以把血漬去除得很乾淨，這招住酒店的時候超管用，可以及時救援你的衣物。

鹽巴

鹽巴的清潔方式有兩種。第一種：以鹽巴加少許水調和成糊狀，塗在沾染血漬的區塊，利用鹽巴的脫水性即可順利的將血液從衣服纖維中排出。

第二種：在沾染血漬的區塊上灑上適當的鹽，反覆搓揉直到鹽巴把衣物上的血漬吸走，接著用冷水搓洗就大功告成了。

雙氧水

雙氧水中的氧化功能能分解血液中的酵素，達到除去血漬的效果。如果是剛沾到經血的內褲，直接把雙氧水倒在血漬區塊，再用一點點肥皂搓洗就可以了， 若衣物上的血液沒有及時清理，已經乾掉轉為暗紅色，建議可以先浸泡到冷的肥皂水中 20、30 分鐘，再用雙氧水加強。

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水晶肥皂

水晶肥皂的妙用之多，從洗衣服到洗廚房油垢都能派上用場，因為水晶肥皂成分單純，且泡沫多、去污快、不傷手，不僅去漬效果佳，重點是價格便宜，絕對可以幫你省下換新內褲的錢，切記要用冷水，因為熱水會讓血液凝固，變得更難以清洗。

小梳打粉

小梳打粉加冷水混和後，噴灑在有血漬的區塊，或是使用沾濕小梳打水的毛巾，按壓並敷在髒污處，再使用乾毛巾吸附水分，來回交替重複，這個方法也能用來清洗棉被跟床墊的血。

Dappei 結語：

女生們真的辛苦了，要忍受月經來的不適，還要擔心月經外漏的問題，若不小心沾到貼身衣物最好趕快處理，因為貼身衣物靠近私密處，清潔的工作不得馬虎。



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原文：衣物、床單沾到經血怎麼清乾淨？牙膏、水晶肥皂、小蘇打搞定惱人血漬，沒有經血清潔液也不怕！

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