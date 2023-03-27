女子經血流不停　原來被挖開祖墳落降頭　專家睇見一邪物心知不妙

【降頭】台灣一名女子日前月經流不停，去就醫檢查後，怎樣都查不出病因。命理專家陳冠宇透露，該女子最後找上命理師幫忙，一查才發現祖墳出現一項邪物，原來竟被妯娌下降頭。



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陳冠宇日前在節目《命運好好玩》表示，妯娌之間為了害對方，選擇「下降頭」案例非常多，最常見的方式是到自家祖先的香爐裡藏「塑膠三角片」，在上頭寫字畫圖後，塞入香爐裡，「整個就不平安了」。

陳冠宇透露，甚至還有人用衣服，去自己祖墳後面「下降頭」，自己遇過最嚴重的案例是有一名女子經血流不停，去就醫打針會可短暫停個3至5天，後續又來了，但相關醫學檢查都找不出原因，也不是罹患子宮頸癌。

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該名女子因而找上陳冠宇尋求解方，後來才發覺是祖墳後方出問題，開挖後驚見土裡竟然埋著一件「下降頭」用的衣服，才知道是因為妯娌爭產惹禍上身。最後，將衣服取出一週後，不吃藥就自動痊癒。

陳冠宇呼籲，民眾千萬不要隨便找老師亂下降頭，因為如果下降頭的專家武力較高強時，解降頭的老師恐會因而受到傷害。而且解降有許多方式，建議民眾透過溫柔方式解決，主要讓當事人平安就好，不要鬥法造成兩敗俱傷。

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