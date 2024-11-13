屬虎、兔、龍2025年蘇民峰運程｜屬虎雙重犯太歲！姜濤地位提升？

【蘇民峰2025蛇年／屬虎、兔、龍生肖運程】快要踏入2025年，本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《2025蛇年運程》，他早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢，以下蘇民峰師傅在影片中講解屬虎、屬兔、屬龍人士的來年運程。



蘇民峰2025蛇年運程｜12生肖運勢+犯太歲化解方法｜屬蛇易受傷

屬虎出生人士今年雙重犯太歲。圖為屬虎藝人：楊千嬅（出生日期：1974年2月3日）（微博圖片）

屬虎生肖運程運勢2025

屬虎人士今年雙重犯太歲，有太歲相穿及太歲相刑。太歲相穿就不是太嚴重，但太歲相刑就要多加留意。刑是指是非多，但又解決不了。加上今年受到多粒凶星的影響，今年主要是易跟別人吵架，及因借錢出去而破財。

屬虎事業2025

今年有吉星就有「福德」、「福星」、「天德」。「福德」、「福星」 是貴人星，可以得到貴人幫助。「天德」就逢凶化吉。在工作上，有機會得到貴人的幫助。

而凶星「卷舌」，就指易有吵架，加上今年太歲相刑，與他人有吵架在所難免。建議放旺人緣化是非局，在東南若桃花位放杯水，西北吵架位放粉紅色物件。

屬虎健康2025

要留意皮膚、腸胃情況， 特別是農曆1月、 4月、7月、10月。

屬虎生藝人代表

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屬虎財運2025

有凶星「劫煞」，會因朋友而破財，所以不要借錢做擔保

屬虎運氣2025

出生於8月8日至3月6日之前，可以進取嘗試不同的事;相反，生於3月6日之後8月8日之前，就宜守不宜攻。屬虎人士在2026年太歲相合，2027年桃花年，所以即使在春夏天出世，在2026、2027年都會好一點點。

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兔年出生的人今年運程比較平穩。圖為屬兔藝人：姜濤（出生日期：1999年4月30日）（keung_show@ig）

屬兔生肖運程運勢2025

屬兔的你，今年運程平穩，沒有凶星，比2024年更好。今年時驛馬年，經常周圍走，例如比較常去旅行，或時常約朋友出街。

屬兔藝人代表

屬兔事業2025

屬兔今年有吉星「八座」，可以幫助地位提升。如果想轉工就要留意，如果你是春夏天出世，急於想轉工的話，有機會會轉去了一份人工、職位較差的工作。

出生於8月8日至3月6日之前，寒命人在2025年夏天去2028年秋天前，這3年有新機會都可以嘗試;相反，生於3月6日之後8月8日之前，就宜守不宜攻。最快有新的嘗試，都是2028秋天之後。

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屬龍出生者今年犯太歲，有負面悲觀情緒，以及感情、住屋、事業等都有機會有變化。圖為屬龍藝人：劉俊謙（出生日期：1988年9月26日）（資料圖片）

屬龍生肖運程運勢2025

屬龍的你，在2024年是犯太歲年，有負面悲觀情緒，以及感情、住屋、事業等都有機會有變化。不要以為去了2025年，犯太歲年就會立即完。要去到農曆3月前，再加上要經歷犯太歲月份，這段時間都會延續2024犯太歲年的影響。要過了新曆5月6日，先會開始進入天喜桃花年。

屬龍感情2025

屬龍人士今年是天喜桃花年，是重桃花年，也是一個正桃花，有利男女感情。單身的你，今年天喜桃花年是比較容易發展一段可以發展的感情。如果已有穩定對象，2025年感情是可以進一步。

屬龍事業2025

天喜桃花年，有利交際應酬人緣，對工作事業也有幫助。加上今年有吉星「陌越」，有利地位提升。不過，就有一粒「囚獄」普通是非星。

屬龍藝人代表

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屬龍健康2025

屬龍在2025年新曆5月6日之前，都會受到犯太歲影響，會有悲觀負面情緒，要多多留意情緒，思想要正向一點。屬龍今年有「病符」，是小疾病。

屬龍藝人：張曼玉（Maggie）（出生日期：1964年9月20日）（資料圖片）

屬龍運氣2025

到了2025年新曆5月6日之後，就開始受桃花年的影響，事情會變的更好。出生於8月8日至3月6日之前，今年可以積極進取。生於3月6日之後8月8日之前，就運氣一般，不過都會比上年好。

本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

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