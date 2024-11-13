屬猴、雞、狗2025年蘇民峰運程｜屬雞要提防1類人 屬狗有正桃花
【蘇民峰2025蛇年／屬猴、雞、狗生肖運程】快要踏入2025年，本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《2025蛇年運程》，他早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢，以下蘇民峰師傅在影片中講解屬猴、屬雞、屬狗人士的來年運程。
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屬猴生肖運程運勢2025 - 太歲刑合
屬猴今年叫是太歲刑合年，刑是是非多，合是人緣好，所以今年小人和貴人一起同時發生。今年有三粒吉星，三粒凶星。兩者力量相近。
屬猴感情2025
在感情方面，有穩定感情的會床頭打架床尾和，都算是生活中的情趣。單身者，今年有機會出現假桃花。
屬猴事業2025
屬猴今年有工粒吉星，分別是「歲合」、「貴人」、「太陰」。「歲合」是貴人星，太歲相合， 還有「貴人」星，也是關於貴人。另外更有「太陰」，是指女貴人對你有幫助， 所以上司下屬拍檔是女人都對你有幫助。
屬猴凶星2025
「天官符」是普通是非星 ;「孤辰」有時心情覺得孤獨不開朗，容易轉牛角尖，建議多約朋友外出。 「亡神」代表失物，容易遺失銀包、鎖匙、手提電話等私人物件。
屬猴運氣2025
生在8月8日之後及3月6日之前就看高一線，有新機會可以放膽嘗試。相反生在3月6日至8月8日，未來三年都不是太順利，所以建議穩守。
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屬雞生肖運程運勢2025
屬雞今年蛇年是相合，合代表人緣好。感情和事業都相對穩定。有對象的感情將持續升溫，單身者應把握桃花月份。事業上，屬雞者也受多顆吉星的支持，有助於提升權力和地位。
屬雞感情2025
如果已經有穩定感情對象，會繼續拍拖/結婚，二人感情是不錯的。不過單身者要留意，可以留意今年的桃花月，農曆5月和11月都是重桃花月份。而去到2026年，就是屬雞的紅鸞桃花年，也是可以找到另一半的好時機。
屬雞事業2025
今年有多粒吉星幫助，包括「地解」可以幫助逢凶化吉，化解凶星的力量;「將星」「三台」，可以幫助權力地位提升，打工仔較易升職，投資做生意易有名氣。今年都是屬雞的思想學習投資年。
屬雞凶星2025
屬雞凶星今年有「年符」、「飛符」、「官符」。突然，會有官非是非，人事不和。不一定要大官非，有機會是亂過馬路、吃煙、亂扔垃圾、醉酒駕駛，會被罰錢，甚至是惹上官非牢獄。另外，還有「五鬼」 「陰煞」，需要提防女人。
屬雞運氣2025
生於8月8日至3月6日之前，如有新想法， 今年夏天是一個好時機。而2025至2027年，也是對你都特別有利，加上今年有地位提升的星。生於3月6日之後8月8日之前，今年是思想學習投資年，合適讀書學習或去買實物，但就不適合投資做生意。
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屬狗生肖運程運勢2025 - 紅鸞桃花年
今年屬狗排第一，是紅鸞桃花年，是一粒真桃花，對姻緣當然是好。同時，桃花對於人緣、事業都有間接幫助。再加上，屬狗今年也有2粒吉星，令屬狗的你今年運程，可以看高一線。
屬狗感情2025
屬狗今年是紅鸞桃花年，是一粒真桃花，並不是冒水情緣。如果有穩定感情對象，今年容易結婚；如果是單身，今年容易結識到有心的人，可以發展的對象。龍年屬狗是沖太歲，代表會有變動、變化，如果在去年分了手，就可以在2025年把握機會，重新振作，開始一段新感情。
屬狗事業2025
有吉星「月德」，可以逢凶化吉；「扳鞍」有利地位提升。加上今年紅鸞桃花年，屬狗的你有有桃花人緣星，又可以逢凶化吉及地位提升，都是有利工作事業。
屬狗健康2025
有兇星「死符」。「死符」是指小疾病。雖然2025不是疾病年，因為2024年沖太歲，而沖太歲並不是在2024年就立即完，會沖到2025年的農曆3月(西曆5月6日之前)，所以要特別留意腸胃健康。
屬狗財運2025
有兇星「小耗」代表小破財，因為上年有「大耗」，是大破財。所以，2024至2025年都容易要用金錢。
屬狗運氣2025
生於8月8日至3月6日之前，看高一線，加上桃花年，好上加好。生於3月6日之後8月8日之前，但有桃花之助，都會好過上年沖太歲。
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