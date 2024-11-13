屬猴、雞、狗2025年蘇民峰運程｜屬雞要提防1類人　屬狗有正桃花

【蘇民峰2025蛇年／屬猴、雞、狗生肖運程】快要踏入2025年，本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《2025蛇年運程》，他早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢，以下蘇民峰師傅在影片中講解屬猴、屬雞、屬狗人士的來年運程。



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屬猴藝人：張敬軒（出生日期：1981年2月1日）。(網上圖片)

屬猴生肖運程運勢2025 - 太歲刑合

屬猴今年叫是太歲刑合年，刑是是非多，合是人緣好，所以今年小人和貴人一起同時發生。今年有三粒吉星，三粒凶星。兩者力量相近。

屬猴感情2025

在感情方面，有穩定感情的會床頭打架床尾和，都算是生活中的情趣。單身者，今年有機會出現假桃花。

屬猴事業2025

屬猴今年有工粒吉星，分別是「歲合」、「貴人」、「太陰」。「歲合」是貴人星，太歲相合， 還有「貴人」星，也是關於貴人。另外更有「太陰」，是指女貴人對你有幫助， 所以上司下屬拍檔是女人都對你有幫助。

屬猴凶星2025

「天官符」是普通是非星 ;「孤辰」有時心情覺得孤獨不開朗，容易轉牛角尖，建議多約朋友外出。 「亡神」代表失物，容易遺失銀包、鎖匙、手提電話等私人物件。

屬猴運氣2025

生在8月8日之後及3月6日之前就看高一線，有新機會可以放膽嘗試。相反生在3月6日至8月8日，未來三年都不是太順利，所以建議穩守。

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屬雞人士今年人緣好。圖為屬雞藝人：陳卓賢Ian（出生日期：1993年6月9日）。（資料圖片/陳順禎攝）

屬雞生肖運程運勢2025

屬雞今年蛇年是相合，合代表人緣好。感情和事業都相對穩定。有對象的感情將持續升溫，單身者應把握桃花月份。事業上，屬雞者也受多顆吉星的支持，有助於提升權力和地位。

屬雞感情2025

如果已經有穩定感情對象，會繼續拍拖/結婚，二人感情是不錯的。不過單身者要留意，可以留意今年的桃花月，農曆5月和11月都是重桃花月份。而去到2026年，就是屬雞的紅鸞桃花年，也是可以找到另一半的好時機。

屬雞事業2025

今年有多粒吉星幫助，包括「地解」可以幫助逢凶化吉，化解凶星的力量;「將星」「三台」，可以幫助權力地位提升，打工仔較易升職，投資做生意易有名氣。今年都是屬雞的思想學習投資年。

屬雞凶星2025

屬雞凶星今年有「年符」、「飛符」、「官符」。突然，會有官非是非，人事不和。不一定要大官非，有機會是亂過馬路、吃煙、亂扔垃圾、醉酒駕駛，會被罰錢，甚至是惹上官非牢獄。另外，還有「五鬼」 「陰煞」，需要提防女人。

屬雞運氣2025

生於8月8日至3月6日之前，如有新想法， 今年夏天是一個好時機。而2025至2027年，也是對你都特別有利，加上今年有地位提升的星。生於3月6日之後8月8日之前，今年是思想學習投資年，合適讀書學習或去買實物，但就不適合投資做生意。

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屬狗人士蛇年是紅鸞桃花年。圖為屬狗藝人古天樂。（資料圖片）

屬狗生肖運程運勢2025 - 紅鸞桃花年

今年屬狗排第一，是紅鸞桃花年，是一粒真桃花，對姻緣當然是好。同時，桃花對於人緣、事業都有間接幫助。再加上，屬狗今年也有2粒吉星，令屬狗的你今年運程，可以看高一線。

屬狗感情2025

屬狗今年是紅鸞桃花年，是一粒真桃花，並不是冒水情緣。如果有穩定感情對象，今年容易結婚；如果是單身，今年容易結識到有心的人，可以發展的對象。龍年屬狗是沖太歲，代表會有變動、變化，如果在去年分了手，就可以在2025年把握機會，重新振作，開始一段新感情。

屬狗事業2025

有吉星「月德」，可以逢凶化吉；「扳鞍」有利地位提升。加上今年紅鸞桃花年，屬狗的你有有桃花人緣星，又可以逢凶化吉及地位提升，都是有利工作事業。

屬狗健康2025

有兇星「死符」。「死符」是指小疾病。雖然2025不是疾病年，因為2024年沖太歲，而沖太歲並不是在2024年就立即完，會沖到2025年的農曆3月(西曆5月6日之前)，所以要特別留意腸胃健康。

屬狗財運2025

有兇星「小耗」代表小破財，因為上年有「大耗」，是大破財。所以，2024至2025年都容易要用金錢。

屬狗運氣2025

生於8月8日至3月6日之前，看高一線，加上桃花年，好上加好。生於3月6日之後8月8日之前，但有桃花之助，都會好過上年沖太歲。

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本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

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