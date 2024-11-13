屬蛇、馬、羊2025年蘇民峰運程│Ivy So犯太歲？Day許軼霧水桃花？

【蘇民峰2025蛇年／屬蛇、馬、羊生肖運程】快要踏入2025年，本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《2025蛇年運程》，他早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢，以下蘇民峰師傅在影片中講解屬蛇、屬馬、屬羊人士的來年運程。



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屬蛇藝人：蘇雅琳Ivy So（出生日期：2001年8月4日）

屬蛇人士今年犯太歲，圖為藝人Ivy So蘇雅琳。（Ivy So IG圖片）

屬蛇生肖運程運勢2025 - 犯太歲

生肖屬蛇人士在蛇年會犯太歲，蘇師傅表示，屬蛇人士容易有悲觀負面情緒，最緊要紓緩情緒，切勿鑽牛角尖，特別在農曆4月，在新曆5月6日至6月7日。適合外遊化解負面情緒。旅行日子建議是新曆5月6前去，5月6後回。春夏天出世（3月6日至8月8日）人士適合去西北方；至於秋冬天出世人士，寒命人去適宜東南方。不要去錯方向，否則會有反效果。

屬蛇健康2025

凶星有「劍鋒」和「伏屍」，兩粒凶星跟著 容易受金屬所傷，甚至見血，加上今年有「血刃」，因為今年容易牙受傷，腳受傷，特別要留意。 所以農曆4月和10月適宜捐血、洗牙化解。

屬蛇運氣2025

犯太歲和運氣沒有直接關係，今年有吉星「天解」、「解神」，天解解神有助逢凶化吉，減輕了凶星的力量 。寒命人(生於西曆8月8日-3月6日)，在夏天後如果有新機會可嘗試，在之後的3年(2025至2027)，運氣也是不錯的。相反，平命熱命人(生於西曆3月6日-8月8日前)，今年運氣較差，宜守不宜攻。

屬蛇事業2025

有凶星「浮沉」和「指背」，「浮沉」就浮浮沉沉，沒什麼突破，今年犯太歲都不適宜積極進取，所以建議放慢腳步。「指背」就背後是非比較多，正所謂明槍易擋，暗箭難防，別人背後做了什麼事你都也是沒辦法控制的。

屬蛇感情2025

桃花排第十二，感情上易有變化，如果有喜事包括結婚、生子，正所謂一喜擋三災，無喜心情壞。

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屬馬人士「咸池」星，易有霧水桃花。圖為屬馬藝人COLLAR成員Day（許軼）（出生日期：2002年6月4日）（資料圖片）

屬馬生肖運程運勢2025 - 桃花年

屬馬人士，今年受到「咸池桃花」的助力，人際關係大幅改善，這對於事業發展非常有利。同時，有吉星太陽的出現，尤其是來自男性上司或男同事的支持，將進一步增強他們的工作運勢。然而，有多粒凶星的影響下，有機會導致很多工作計畫無法如願進行。

屬馬事業2025

今年財運不錯，因桃花之助而提高一線的。因有「咸池桃花」，有利交際應酬人緣，間接對事業有幫助，別人覺得你觀感就好一點，做事就容易談一點，對做事特別有幫助。今年吉星有太陽，有男貴人的幫助，如果上司拍檔下屬是男性就對你有幫助。

凶星「天空」計畫易成空，做人不用成日都有計劃的，可以見步行步，懂得解決眼前問題的人才容易成功。

容易受到「晦氣」星影響，心情不好，蘇師傅形容「比較容易被人（食）雞糊或截爆棚」，即使事情一早談好，都容易「甩拖」。對從事保險、地產的你，一些短期合約性的工作，要跟緊一點。

屬馬感情2025

「咸池桃花」「流霞」星都感情煩惱的星，易有感情問題。如果是單身的你，就容易與已認識的異性突然一起，不過就今年來就今年走，不一定維持得到的，易有霧水情緣。如果要維持，就要過了今年，才有機會一路維持下去的。如果是已婚者，或者是穩定感情，就容易有第三者。

屬馬運氣2025

寒命人(生於西曆8月8日-3月6日)今年比較好，平命熱命人(生於西曆3月6日-8月8日前)，今年運氣即使是一般，但都因為今年是桃花年而提高一線。

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屬羊人士今年要看自身的力量。圖為屬蛇的十優港姐麥明詩（出生日期：1991年12月11日）。（麥明詩IG圖片）

屬羊生肖運程運勢2025 - 太歲遙合

在2025年，屬羊是太歲遙合，感情事業方面的運勢較為平淡，都需要接觸遠方的對象。在感情方面，穩定伴侶關係能夠持續，但單身者的有新桃花的機會不大。

屬羊感情2025

今年是太歲遙合，桃花欠奉。如有穩定感情對象，今年依然是穩定下去；如是單身，有新桃花的機會不大。太歲遙合年，易有遠方的對象，包括在香港遇到外國人，或者在去旅行時遇到心儀的對象，但能夠成為一起的機會就不大。

屬羊運氣2025

生於西曆8月8日-3月6日的寒命人，2025年至2027年這三年都是有幫助的，運氣也是不錯的，有新機會可以放膽嘗試。相反，生於西曆3月6日-8月8日前的平命熱命人，今年不要輕舉妄動，宜守不宜攻。

屬羊事業2025

財運方面較為平穩，沒有突破。太歲遙合年是需要有遠方貴人的幫助，如你工作要接觸外地人，或者去做外國人生意，今年是有優勢的。

蘇民峰2025蛇年運程｜12生肖運勢+犯太歲化解方法｜屬蛇易受傷

本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

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